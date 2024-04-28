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Foragido

Polícia procura por suspeito envolvido na morte de três jovens de Sooretama

Lucas Ferreira Macena, vulgo Bala Halls, de 22 anos, possui um mandado de prisão pelo crime ocorrido no ano passado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 abr 2024 às 12:51

Publicado em 28 de Abril de 2024 às 12:51

Lucas Ferreira Macena, vulgo Bala Halls, é procurado por envolvimento da morte de jovens em Sooretama Crédito: Polícia Civil
A Polícia Civil divulgou a identidade de um dos suspeitos envolvidos na morte dos três adolescentes encontrados enterrados em uma plantação de eucalipto em Sooretama, no Norte do Espírito Santo, em setembro de 2023. Lucas Ferreira Macena, vulgo Bala Halls, de 22 anos, possui um mandado de prisão pelo crime.
Carlos Henrique do Nascimento Trajanos e Kauã Loureiro Corrêa, ambos de 15 anos, e Wellington Gomes Simon, de 14, desapareceram em 18 de agosto daquele ano. Na época, dois homens foram presos e um adolescente, apreendido por envolvimento nos assassinatos.

Tráfico

Carlos Luiz Souza de Sá, de 22 anos, foragido por tráfico de drogas
Carlos Luiz Souza de Sá, de 22 anos, foragido por tráfico de drogas Crédito: Polícia Civil
Outro suspeito foragido da Justiça que está sendo procurado pela Polícia Civil e também agia em Sooretama é Carlos Luiz Souza de Sá, de 22 anos. De acordo com a corporação, ele possui um mandado de prisão preventiva por tráfico de drogas.
A informação, segundo a Polícia Civil de Linhares, Sooretama e Rio Bananal, é de que estão fazendo buscas para localização e prisão de diversos criminosos foragidos — elementos que praticaram crimes graves na região. O objetivo da divulgação é solicitar apoio da comunidade para realizar as prisões, por meio de denúncias anônimas pelo 181, o Disque Denuncia.

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