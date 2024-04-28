Polícia procura por suspeito envolvido na morte de três jovens de Sooretama

A Polícia Civil divulgou a identidade de um dos suspeitos envolvidos na morte dos três adolescentes encontrados enterrados em uma plantação de eucalipto em Sooretama, no Norte do Espírito Santo, em setembro de 2023. Lucas Ferreira Macena, vulgo Bala Halls, de 22 anos, possui um mandado de prisão pelo crime.
Carlos Henrique do Nascimento Trajanos e Kauã Loureiro Corrêa, ambos de 15 anos, e Wellington Gomes Simon, de 14, desapareceram em 18 de agosto daquele ano. Na época, dois homens foram presos e um adolescente, apreendido por envolvimento nos assassinatos.
Tráfico
Outro suspeito foragido da Justiça que está sendo procurado pela Polícia Civil e também agia em Sooretama é Carlos Luiz Souza de Sá, de 22 anos. De acordo com a corporação, ele possui um mandado de prisão preventiva por tráfico de drogas.
A informação, segundo a Polícia Civil de Linhares, Sooretama e Rio Bananal, é de que estão fazendo buscas para localização e prisão de diversos criminosos foragidos — elementos que praticaram crimes graves na região. O objetivo da divulgação é solicitar apoio da comunidade para realizar as prisões, por meio de denúncias anônimas pelo 181, o Disque Denuncia.