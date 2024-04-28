Polícia procura por suspeito envolvido na morte de três jovens de Sooretama

Outro suspeito foragido da Justiça que está sendo procurado pela Polícia Civil e também agia em Sooretama é Carlos Luiz Souza de Sá, de 22 anos. De acordo com a corporação, ele possui um mandado de prisão preventiva por tráfico de drogas.

A informação, segundo a Polícia Civil de Linhares, Sooretama e Rio Bananal, é de que estão fazendo buscas para localização e prisão de diversos criminosos foragidos — elementos que praticaram crimes graves na região. O objetivo da divulgação é solicitar apoio da comunidade para realizar as prisões, por meio de denúncias anônimas pelo 181, o Disque Denuncia.