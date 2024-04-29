Aposentado que estava desaparecido é achado morto em mata de Muqui

O aposentado José Bezerra Santiago, de 74 anos, que estava desaparecido havia uma semana – desde a manhã da segunda-feira da semana passada, dia 22, em Muqui, no Sul do Espírito Santo, foi localizado sem vida na tarde do último domingo (28). Segundo o genro do idoso, Rodrigo Fernandes Santiago, o corpo estava em um local de difícil acesso, em uma área de mata.
Imagens de videomonitoramento mostram o aposentado, na data do desaparecimento, caminhando no Centro de Muqui. Segundo a família, na gravação ele segue em direção ao local onde foi localizado. Eles acreditam que ele tenha ficado desorientado e caiu na região, pois não havia sinais de violência no corpo. O genro de José disse que populares ajudaram a localizar o aposentado.
A Polícia Civil foi acionada e o corpo encaminhado ao Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim. José Bezerra Santiago será sepultado em Muqui.