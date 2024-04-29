Aposentado que estava desaparecido é achado morto em mata de Muqui

Imagens de videomonitoramento mostram o aposentado, na data do desaparecimento, caminhando no Centro de Muqui. Segundo a família, na gravação ele segue em direção ao local onde foi localizado. Eles acreditam que ele tenha ficado desorientado e caiu na região, pois não havia sinais de violência no corpo. O genro de José disse que populares ajudaram a localizar o aposentado.