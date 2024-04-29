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Motorista fugiu

Motociclista tem fratura exposta após acidente com carro em Baixo Guandu

Imagens registradas por câmera de segurança foram anexadas ao boletim de ocorrência; motorista e veículo não foram identificados
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

29 abr 2024 às 12:13

Publicado em 29 de Abril de 2024 às 12:13

Um motociclista sofreu fratura exposta na perna direita após se envolver em um acidente com um carro no bairro Sapucaia, em Baixo Guandu, no Noroeste do Espírito Santo, na noite deste domingo (28). Conforme o boletim de ocorrência da Polícia Militar, o motorista do automóvel não prestou socorro e fugiu do local, apesar de câmeras que flagraram a batida mostrarem o condutor saindo do veículo e indo até a vítima.
Em imagens de uma câmera de segurança, é possível ver o carro, um Volkswagen Gol branco, reduzir a velocidade na faixa da direita e tentar fazer uma conversão à esquerda, sem parar o veículo. A moto vinha atrás e tentou desviar, mas não foi possível. A vítima ferida foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada para o Hospital Estadual Silvio Avidos, em Colatina.
Segundo a PM, o registro do acidente foi anexado ao boletim de ocorrência. O motorista do carro não foi identificado e também não foi possível identificar a placa do carro.
A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Civil, que respondeu em nota que “nos acidentes em que não há vítimas fatais e nenhum detido em flagrante, mas ocorre lesão corporal, a legislação exige a manifestação da vítima quanto ao interesse em iniciar uma ação penal. A Polícia Civil orienta a vítima a dirigir-se à delegacia de seu bairro de residência para registrar uma representação contra o autor, utilizando o boletim do acidente como uma das provas”.

Outro acidente na cidade

Baixo Guandu registrou um outro acidente no domingo. Foi durante a madrugada. Um carro bateu em uma árvore no bairro Operário. Segundo a PM, o indivíduo, de 29 anos, afirmou ter ingerido bebida alcoólica e não soube dizer como bateu na árvore. Ele realizou o teste do etilômetro, que acusou positivo para o consumo de álcool. O homem foi encaminhado à 15ª Delegacia Regional de Colatina.
A Polícia Civil informou que "o suspeito, de 29 anos, conduzido à Delegacia Regional de Colatina, foi autuado em flagrante por conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência. Após os procedimentos de praxe, ele foi encaminhado ao sistema prisional".

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