Sol e calor: abril vai terminar com temperatura perto dos 40°C no ES

O mês de abril vai terminar com calor e temperaturas perto dos 40 °C no Espírito Santo. Na região Serrana, considerada uma localidade mais fria, as máximas podem chegar a 36 °C nesta segunda-feira (29). Mesmo no outono, estação em que as temperaturas começam a cair, os termômetros seguem em alta no Estado.
Na semana passada, a Climatempo emitiu um aviso de onda de calor para o Centro-Oeste, com temperaturas 5 °C acima da média. O território capixaba não foi classificado com o fenômeno, mas a empresa de meteorologia disse que as temperaturas também aumentariam no ES.
A MetSul destaca que o calorão vai continuar nesta semana no Espírito Santo, mas as tem não devem ser tão extremas quanto em São Paulo e no Rio de Janeiro. O Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) prevê máxima de 37 °C nas regiões Noroeste e Sul, 36 °C na Serrana, 35 °C na Nordeste e 33 °C na Grande Vitória e no Norte.
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