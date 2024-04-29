Ônibus escolar bate em carreta e alunos vão para hospital em Venda Nova

Um ônibus de transporte escolar bateu na traseira de uma carreta estacionada no bairro Bananeiras, em Venda Nova do Imigrante, na região Serrana do Espírito Santo, na manhã desta segunda-feira (29). Segundo informações da prefeitura, uma aluna segue em observação no hospital do município.
A Prefeitura de Venda Nova do Imigrante informou que o ônibus e o motorista são de uma empresa terceirizada. Segundo a administração municipal, na manhã desta segunda-feira o coletivo buscou 16 alunos em Alto Bananeiras e seguiria para a Escola Estadual Fioravante Caliman e Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo (Ifes), no Centro.
A informação repassada pelo condutor é de que os raios solares atrapalharam a visão do motorista, no bairro Bananeiras, e ele acabou batendo na traseira da carreta, que estava estacionada na rua. Todos os alunos e o motorista foram encaminhados para o Hospital Padre Máximo para serem avaliados. Após atendimento, somente uma aluna segue em observação, mas sem gravidade.
Ônibus escolar de Venda Nova do Imigrante bate em carreta
O prefeito, o vice-prefeito e representantes das secretarias de Educação e de Transporte deram toda assistência na unidade, segundo a prefeitura. A Polícia Militar foi procurada pela reportagem, mas não houve retorno até a publicação desta matéria.