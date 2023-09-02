Jovem é assassinado com pelo menos 10 tiros no meio da rua em Vila Velha

Moradores ouviram os tiros por volta das 6h30. Segundo eles, foram cerca de 20 disparos. As marcas ficaram em paredes e portões. Testemunhas revelaram à repórter Daniela Carla, da TV Gazeta , que Pedro chegou a tentar fugir, correndo, mas caiu baleado e morreu no local.

Segundo a perícia da Polícia Civil, a vítima foi atingida por duas armas de calibres diferentes. O caso está sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha. Até o momento, ninguém foi preso.