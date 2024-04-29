Nasce bebê de mulher que se abrigou em geladeira durante enchente no ES

Maria Cecilia Souza Dias nasceu nesse domingo (28), em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Nasceu no domingo (28) a filha da moradora de Mimoso do Sul que usou uma geladeira para se salvar da enchente que devastou a cidade no último mês. Maria Cecilia Souza Dias, primeira filha do casal Elivanda de Souza Brandão e Rulian Dias Amaral, nasceu às 23h30 por meio de cesárea realizada em um hospital de Cachoeiro de Itapemirim, também na região Sul do Espírito Santo.

"Por tudo que essa menina passou, nascer com saúde do jeito que nasceu não tem explicação. Só Deus mesmo" Rulian Dias Amaral - Pai de Maria Cecília, 20 anos

No dia da enchente, Elivanda, 18 anos, que estava grávida de oito meses, foi colocada na geladeira pelo marido após a água tomar conta da casa da família. Com o apoio do eletrodoméstico, o casal conseguiu nadar até um terraço e esperar o resgate do Corpo de Bombeiros na manhã seguinte.

Geladeira utilizada pelo casal no dia da enchente Crédito: Leitor A Gazeta/Diocese Cachoeiro

Apesar de todo sufoco, a mãe conta que Maria Cecília nasceu bem e cheia de saúde. “Estou muito feliz, sensação de alívio [...] Queria agradecer as doações que nos ajudaram bastante a montar o enxoval”, contou.

Após a enchente, a família segue morando em Mimoso do Sul, agora na casa da sogra de Elivanda. A previsão é que mãe e filha já tenham alta nesta terça-feira (29). “Agora é só alegria’, finaliza o pai.