Tiroteio deixa dois feridos na Favelinha do Ibes, em Vila Velha

Tiroteio deixou dois homens feridos na Favelinha do Ibes, em Vila Velha Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Duas pessoas foram baleadas em um tiroteio na região conhecida como Favelinha do Ibes, em Vila Velha, na noite de sexta-feira (25). Os crimes aconteceram em meio a diversos episódios envolvendo disputa entre traficantes por território.

Segundo informações obtidas pela TV Gazeta, criminosos de Boa Vista I foram até o Ibes e atacaram, deixando dois feridos. Um dos homens, de 38 anos, chegou a pedir ajuda na entrada de um supermercado após ser atingido. Ele foi socorrido e encaminhado a um hospital, conforme apurou o repórter Eduardo Dias.

A Polícia Militar informou, em nota, que foi acionada para verificar a ocorrência de disparos de arma de fogo na localidade, mas, após buscas, nenhum suspeito foi detido.

“Ainda em averiguação, as equipes foram informadas que um homem de 38 anos, baleado no local, havia dado entrada em um hospital da região e, após ser estabilizado, foi transferido para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória.”

Posteriormente, a PM foi notificada de que havia outra vítima e, ao retornar ao endereço, localizou um adolescente alvejado na panturrilha. Ele foi socorrido por uma equipe do Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Hospital Antônio Bezerra de Farias.

A Polícia Civil, por sua vez, informou que o caso está sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha e até o momento nenhum suspeito foi detido.

“A população pode denunciar através do Disque-denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado.”

Outros crimes

O ataque, entretanto, não foi isolado. Ainda conforme a apuração do repórter Eduardo Dias, traficantes do Ibes revidaram, promovendo um segundo confronto em Boa Vista I, ainda na noite de sexta (25). No local, a polícia encontrou um revólver calibre .38, mas nenhum suspeito foi preso.