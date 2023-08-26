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Violência

Tiroteio deixa dois feridos na Favelinha do Ibes, em Vila Velha

O ataque acontece em meio a diversos episódios envolvendo disputa entre traficantes por território
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 ago 2023 às 16:17

Publicado em 26 de Agosto de 2023 às 16:17

Tiroteio deixou dois homens feridos na Favelinha do Ibes, em Vila Velha
Tiroteio deixou dois homens feridos na Favelinha do Ibes, em Vila Velha Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Duas pessoas foram baleadas em um tiroteio na região conhecida como Favelinha do Ibes, em Vila Velha, na noite de sexta-feira (25). Os crimes aconteceram em meio a diversos episódios envolvendo disputa entre traficantes por território.
Segundo informações obtidas pela TV Gazeta, criminosos de Boa Vista I foram até o Ibes e atacaram, deixando dois feridos. Um dos homens, de 38 anos, chegou a pedir ajuda na entrada de um supermercado após ser atingido. Ele foi socorrido e encaminhado a um hospital, conforme apurou o repórter Eduardo Dias. 
A Polícia Militar informou, em nota, que foi acionada para verificar a ocorrência de disparos de arma de fogo na localidade, mas, após buscas, nenhum suspeito foi detido.

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“Ainda em averiguação, as equipes foram informadas que um homem de 38 anos, baleado no local, havia dado entrada em um hospital da região e, após ser estabilizado, foi transferido para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória.”
Posteriormente, a PM foi notificada de que havia outra vítima e, ao retornar ao endereço, localizou um adolescente alvejado na panturrilha. Ele foi socorrido por uma equipe do Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Hospital Antônio Bezerra de Farias.
A Polícia Civil, por sua vez, informou que o caso está sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha e até o momento nenhum suspeito foi detido.
“A população pode denunciar através do Disque-denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado.”

Outros crimes

O ataque, entretanto, não foi isolado. Ainda conforme a apuração do repórter Eduardo Dias, traficantes do Ibes revidaram, promovendo um segundo confronto em Boa Vista I, ainda na noite de sexta (25). No local, a polícia encontrou um revólver calibre .38, mas nenhum suspeito foi preso.
Na quarta-feira (23), um tiroteio intenso, antes das 8h, assustou os moradores do bairro Boa Vista. Naquele mesmo dia, durante a tarde, dois homens foram mortos a tiros, um no bairro Pedra dos Búzios, e o outro no bairro Alvorada. Ainda durante a semana, na Ilha dos Ayres, três pessoas foram baleadas, inclusive um homem de 84 anos.

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