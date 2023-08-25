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Em Nova Almeida

PM apreende 60 tabletes de maconha escondidos em porta-malas na Serra

Polícia recebeu informações sobre um veículo em atitude suspeita. Ao averiguarem o Onix, os policiais encontraram a droga no interior do veículo
Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

25 ago 2023 às 15:50

Publicado em 25 de Agosto de 2023 às 15:50

Tabletes de maconha apreendidos em Nova Almeida, na Serra
Tabletes de maconha apreendidos em Nova Almeida, na Serra Crédito: Divulgação / Polícia Militar
Polícia Militar apreendeu 60 tabletes de maconha que estavam escondidos em um porta-malas de um Chevrolet Onix na manhã desta sexta-feira (25), em Nova Almeida, na Serra. Um homem, de 44 anos, foi detido e encaminhado à Delegacia Regional do município, onde também foi entregue o material apreendido.
Os policiais chegaram até as drogas por meio de uma denúncia anônima sobre um carro estaria em frente a um comércio em atitude suspeita.
Uma equipe prosseguiu até o local e ao abordar o veículo, encontraram uma pequena quantidade de drogas. Durante buscas no porta-malas foram encontradas 60 tabletes de maconha.
O motorista do carro afirmou que levaria as drogas para Linhares, região Norte do Espírito Santo. O suspeito foi levado à delegacia.
A reportagem de A Gazeta questionou a Polícia Civil quais procedimentos foram adotados em relação ao homem e, assim que houver retorno, o texto será atualizado. 

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