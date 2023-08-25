PM apreende 60 tabletes de maconha escondidos em porta-malas na Serra

Tabletes de maconha apreendidos em Nova Almeida, na Serra Crédito: Divulgação / Polícia Militar

Polícia Militar apreendeu 60 tabletes de maconha que estavam escondidos em um porta-malas de um Chevrolet Onix na manhã desta sexta-feira (25), em Nova Almeida, na Serra . Um homem, de 44 anos, foi detido e encaminhado à Delegacia Regional do município, onde também foi entregue o material apreendido.

Os policiais chegaram até as drogas por meio de uma denúncia anônima sobre um carro estaria em frente a um comércio em atitude suspeita.

Uma equipe prosseguiu até o local e ao abordar o veículo, encontraram uma pequena quantidade de drogas. Durante buscas no porta-malas foram encontradas 60 tabletes de maconha.

O motorista do carro afirmou que levaria as drogas para Linhares, região Norte do Espírito Santo. O suspeito foi levado à delegacia.