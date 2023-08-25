Grupo é detido suspeito de integrar facção do tráfico em Alegre

A operação começou às 6h e foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão no município. Em quatro dos pontos, os militares informaram que localizaram: 2.422 pedras de crack; 30 pinos e outros 30 papelotes de cocaína, 35 tiras de maconha, 11 porções de maconha, além de um tablete com aproximadamente 236,5 gramas; dois simulacros de arma de fogo, uma balança de precisão, 17 celulares, anotações do tráfico e outros materiais. Além disso, foi apreendida a quantia de R$ 11.319,25.