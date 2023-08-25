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Grupo é detido suspeito de integrar facção do tráfico em Alegre

Quatro homens e três mulheres foram detidos; além das prisões, a Polícia Militar cumpriu 11 mandados de busca e apreensão no município
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

25 ago 2023 às 12:37

Publicado em 25 de Agosto de 2023 às 12:37

Operação detem suspeitos de integrantes do PCV em Alegre
Operação detem suspeitos de integrantes do PCV em Alegre Crédito: Polícia Militar
Quatro homens e três mulheres foram detidos na manhã desta sexta-feira (25), pela Polícia Militar, durante operação com foco no combate ao tráfico de drogas em Alegre, na Região do Caparaó do Espírito Santo. Segundo os militares, o grupo é suspeito de integrar a facção criminosa Primeiro Comando de Vitória (PCV).
A operação começou às 6h e foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão no município. Em quatro dos pontos, os militares informaram que localizaram: 2.422 pedras de crack; 30 pinos e outros 30 papelotes de cocaína, 35 tiras de maconha, 11 porções de maconha, além de um tablete com aproximadamente 236,5 gramas; dois simulacros de arma de fogo, uma balança de precisão, 17 celulares, anotações do tráfico e outros materiais. Além disso, foi apreendida a quantia de R$ 11.319,25.
Os detidos foram encaminhados para a delegacia de Alegre. A Polícia Civil foi procurada pela reportagem de A Gazeta para informar os procedimentos adotados com os suspeitos, mas não retornou até a publicação desta matéria.

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