Grávida tem alta 10 dias após ser atingida por parte de poste em Vila Velha

Um caminhão-baú perdeu o controle na descida do Palácio Anchieta, em Vitória , e bateu contra a mureta de um dos monumentos mais importantes do Espírito Santo , na Rua Nestor Gomes, na noite desta segunda-feira (11). Conforme apuração do repórter Daniel Marçal, da TV Gazeta , o motorista fazia uma entrega na região, quando o fato aconteceu. Ele não ficou ferido.

Segundo a corporação, o caminhão foi retirado do local e levado para a Avenida General Osório, onde foi feito o transbordo da carga. "Devido ao acidente com quebra de mureta de proteção, a Guarda instalou duas barreiras pantográficas na Rua Nestor Gomes com intuito de evitar acidentes com pedestres até que a manutenção seja realizada no local", finalizou.