ES 500 anos: governo e empresas anunciam novo plano de desenvolvimento

Renato Casagrande anunciou o Plano Estadual de Descarbonização na COP 28, em Dubai. (Divulgação | Governo do ES)

Com o horizonte no ano de 2035, que marca os 500 anos de colonização do solo espírito-santense, o governador Renato Casagrande (PSB) anunciou o início do Plano de Desenvolvimento de longo prazo “ES 500 Anos”, nesta segunda-feira (18). Com a ONG Espírito Santo em Ação, o governo e o setor produtivo desejam construir uma visão de futuro mais sustentável.

“Nesses 20 anos de atuação do ES em Ação, a organização contribuiu na construção de planos estratégicos da sociedade capixaba que foram importantes para o aumento da competitividade do Espírito Santo. Participamos, em conjunto com o setor público e outros atores da sociedade, na elaboração do ES 2025, depois o ES 2030, e, agora, estamos realizando a atualização das diretrizes estratégicas por meio do Plano ES 500 anos, que é uma oportunidade de inclusão dos temas modernos, alinhados à agenda ESG, de inovação e aproveitamento das potencialidades do nosso Estado”, disse o diretor-presidente da entidade, Nailson Dalla Bernadina.

Para construção do ES 500 anos, ainda no evento, foi iniciado o trabalho temático que trata sobre "Mudanças Climáticas", com palestra e apresentação do Plano Estadual de Descarbonização, que já havia sido anunciado durante a COP 28, em Dubai, por Casagrande.

Este plano traz resultados da análise do inventário de emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE), separadas por setor econômico, e mensura, além dos impactos e evoluções, o quanto será necessária a redução das emissões, em cada um desses segmentos, para alcançar a meta de zero carbono líquido do Estado.

Foram estabelecidas quatro estratégias: minimização das emissões; aumento da eficiência; mecanismos de compensação e emissão; e remoção e captura de GEE. Os setores econômicos capixabas foram agrupados em: Energia e Indústria; Transportes; Resíduos; e Afolu, que significa a junção de Agropecuária, Floresta e Uso do Solo.

Casagrande destacou a necessidade de avanços em competitividade e ressaltou a importância da transição energética diante do cenário de mudanças climáticas. "Não seremos um Estado com um grande número de habitantes, por isso precisamos ser competitivos. É preciso fazer a transição energética e o nosso Plano de Descarbonização está em fase de consulta pública. Um plano criado em sintonia com o setor empresarial.”

