ES 500 anos: governo e empresas anunciam novo plano de desenvolvimento

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O corpo de um homem foi encontrado pela equipe de mergulho do Corpo de Bombeiros no Rio Itabapoana, em Bom Jesus do Norte, no Sul do Espírito Santo, na manhã deste sábado (1º). A vítima, que não teve o nome nem a idade divulgados, havia sido vista pela última vez por testemunhas na sexta-feira (31), quando se debatia na água.
O corpo estava a cerca de seis metros de profundidade. Os bombeiros iniciaram as buscas na sexta-feira (31), pelas margens do rio, utilizando equipamentos específicos para a operação. Durante os trabalhos, as equipes encontraram trechos de grande profundidade, correnteza forte e outras adversidades que dificultaram as buscas durante a noite.
Na manhã deste sábado (1º), uma equipe especializada em mergulho iniciou as buscas no rio. Cerca de 20 minutos depois, o corpo da vítima foi localizado. As polícias Científica e Militar foram acionadas pela reportagem, mas não deram retorno até a publicação desta matéria.
Atualização: No início da noite deste sábado, 01/08, Osmar Antônio Faustino foi encontrado na avenida Leste Oeste, em Vila Velha. Familiares conseguiram resgatá-lo, ele foi levado para atendimento médico e seguiria para casa posteriormente.
Um idoso de 62 anos desapareceu após sair de casa no bairro Nova Rosa da Penha II, em Cariacica, na última quarta-feira (29), e não dar mais notícias. Agora, a família de Osmar Antônio Faustino pede ajuda para localizar o parente.
Osmar, que tem esquizofrenia, também é conhecido pelo apelido de Serrano. Essa foi a primeira vez que ele saiu de casa e não retornou. A família registrou boletim de ocorrência na Polícia Civil. Qualquer informação sobre o paradeiro do idoso pode ser compartilhada pela população através do Disque-Denúncia, no telefone 181, ou pelo site disquedenuncia181.es.gov.br.
Um incêndio em uma área de vegetação destruiu uma região equivalente a cerca de quatro campos de futebol na noite de sexta-feira (31), em Aracruz, no Norte do Espírito Santo. O Corpo de Bombeiros informou que o combate às chamas se estendeu até por volta das 20h40.
Durante a ocorrência, brigadistas da Suzano atuaram no combate ao fogo em uma área de eucalipto próxima ao local, enquanto as equipes do Corpo de Bombeiros concentraram os esforços no incêndio que atingia uma área de vegetação ao lado.
As causas do incêndio ainda são desconhecidas. De acordo com o Corpo de Bombeiros, apenas uma perícia poderá apontar como o fogo começou. Não houve registro de feridos nem de danos a imóveis.
*Com informações do repórter Vitor Recla, da TV Gazeta Norte
Errata
A versão original desta matéria informava, de forma incorreta, que a baleia estava presa a uma rede de pesca. Na verdade, o animal foi acompanhado pelos Bombeiros e guiado para o alto-mar, para permanecer a uma distância segura do equipamento. Título e texto foram corrigidos.
Uma operação para evitar que duas baleias ficassem presas a uma rede de pesca chamou a atenção na Praia da Barra, em Marataízes, no Litoral Sul do Espírito Santo, na manhã deste sábado (1º). A baleia-franca e seu filhote foram conduzidos pelos por equipes dos Bombeiros até uma distância segura do equipamento.
De acordo com banhistas, os animais se aproximaram da costa na sexta-feira (31). Para evitar um possível enrosco nas redes, os salva-vidas atuaram para direcionar a baleia e o filhote para uma área segura.
Para realizar o trabalho, a equipe utilizou um bote inflável com motor e chegou a cerca de 400 metros da praia. Mantendo uma distância segura dos animais, os militares conseguiram direcioná-los para longe das redes de pesca e da área de risco.
Segundo Thiago Ferrari, membro do Projeto Amigos da Jubarte, a baleia-franca tem comportamento costeiro e costuma permanecer mais próxima das praias. Além disso, nada de forma mais lenta, o que pode dar a impressão de que está presa ou enroscada em alguma coisa.
Ele também explicou que, por se tratar de uma espécie ameaçada de extinção e mais comum no litoral de Santa Catarina, o registro de baleias-francas com filhotes nas praias capixabas pode indicar a recuperação da população e reforça a importância das ações de conservação.
Um homem de 30 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas na tarde de sexta-feira (31), no bairro Jocafe I, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. Com ele, a Polícia Militar apreendeu quase três quilos de maconha, duas balanças de precisão e materiais utilizados para embalar entorpecentes.
Segundo a PM, a equipe realizava patrulhamento quando avistou o suspeito caminhando com uma pochete pendurada no pescoço. Ao notar a aproximação da viatura, ele demonstrou nervosismo, olhou várias vezes para trás e acelerou os passos, atitude que motivou a abordagem.
Durante a revista, os policiais encontraram R$ 32 em dinheiro, um aparelho celular e cerca de 400 embalagens plásticas do tipo Zip Lock, frequentemente utilizadas para acondicionar drogas. Questionado sobre a finalidade do material, o homem apresentou versões contraditórias e, em seguida, confessou que havia adquirido as embalagens para fracionar aproximadamente três quilos de maconha que estavam guardados em sua residência.
Na casa do suspeito, os militares localizaram, dentro de um guarda-roupa, nove porções de maconha, com cerca de 25 gramas cada, e quatro tabletes da droga, totalizando aproximadamente 2,96 quilos. Também foram apreendidas duas balanças de precisão e uma faca com resquícios de maconha, que, segundo a polícia, era utilizada para o fracionamento da droga.
O homem foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e encaminhado à Penitenciária Regional de Linhares (PRL).
Quatro pessoas ficaram feridas em um acidente envolvendo dois carros na tarde de sexta-feira (31), na ES 060 (Rodovia do Sol), na região da Praia de Guanabara, em Anchieta, no Litoral Sul do Espírito Santo.
De acordo com a Polícia Militar, um Volkswagen Gol seguia no sentido Anchieta -Guarapari, conduzido por um homem que transportava duas passageiras. Em determinado momento, um Toyota Corolla Cross, dirigido por outro motorista, cruzou a rodovia, provocando a colisão entre os veículos.
As quatro vítimas receberam atendimento no local. Três delas foram encaminhadas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Anchieta, enquanto a quarta foi levada para um hospital em Guarapari. O estado de saúde dos feridos não foi informado.
Além da Polícia Militar, atuaram na ocorrência equipes do Corpo de Bombeiros Militar, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), do Resgate Municipal e da Guarda Civil Municipal de Anchieta, que prestaram o atendimento pré-hospitalar às vítimas.
Um homem foi preso após ser flagrado com uma pistola calibre 9 milímetros de uso restrito durante uma operação da Polícia Civil em Presidente Kennedy, no Litoral Sul do Espírito Santo. Ele é investigado por crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, no âmbito da Lei Maria da Penha. Ele não teve nome e idade divulgados.
De acordo com a Polícia Civil, a prisão ocorreu durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão domiciliar, realizado com apoio da Guarda Civil Municipal.
Na residência do investigado, os policiais encontraram uma pistola calibre 9 milímetros, três carregadores e 12 munições.
Segundo a corporação, a apreensão atende à determinação legal de retirada de armas de pessoas investigadas por crimes de violência doméstica, medida que busca proteger a vítima e prevenir novos episódios de violência.
O homem foi autuado em flagrante por posse ilegal de arma de fogo de uso restrito. As investigações sobre o caso continuam.
Diversas porções de drogas foram encontradas escondidas dentro do capacete de um motociclista durante uma fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na BR 101, em Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na tarde desta sexta-feira (31). A abordagem aconteceu em um trecho da rodovia na localidade de Safra.
Dentro de uma sacola plástica escondida no capacete, os policiais encontraram 60 pinos de cocaína, 16 pedras de crack e seis buchas de maconha. O suspeito foi encaminhado, junto ao material apreendido, para a Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim.
A Polícia Civil foi procurada para informar os procedimentos adotados no caso, mas não havia retornado até a publicação desta reportagem.
Um idoso de 79 anos foi preso em flagrante por manter a esposa, de 70 anos, em cárcere privado em Barra de São Francisco, no Noroeste do Espírito Santo. A operação da Polícia Civil foi realizada após familiares da vítima denunciarem a situação à Delegacia Especializada de Proteção à Pessoa Idosa (DEPPI).
Segundo a Polícia Civil, os agentes foram até a casa do casal, onde foram recebidos pelo suspeito. Pouco depois, a idosa saiu chorando e pediu para ser resgatada. Ela contou aos policiais que o marido restringia sua locomoção e fazia ameaças constantes, dizendo que colocaria fogo nela e em seus pertences. Durante a abordagem, o homem ainda tentou impedir a ação policial e afirmou que a mulher "pertencia a ele".
O suspeito foi levado para a 14ª Delegacia Regional de Barra de São Francisco, onde foi autuado em flagrante. Em seguida, foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP). A vítima foi entregue aos familiares, que também ficaram responsáveis pelo veículo dela, estacionado na residência do casal.
O velório e o sepultamento de Monique Oliveira Fernandes, de 33 anos, morta pelo marido e enterrada dentro de casa em São José do Calçado, no Sul do Espírito Santo, serão realizados a partir das 19h desta sexta-feira (31), no Cemitério de Carangola, em Minas Gerais, cidade onde ela nasceu.
O corpo foi liberado aos familiares na manhã desta sexta-feira. Monique estava desaparecida desde o dia 7 de julho e foi encontrada morta há uma semana, no último dia 24, enterrada dentro da casa onde morava.
O companheiro dela, Mário Almeida Pinto, de 46 anos, apresentou-se espontaneamente à Polícia Civil, confessou o feminicídio e foi preso. O caso segue sob investigação.