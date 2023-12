Para se programar

Governo do ES divulga calendário do IPVA 2024

O pagamento do imposto veicular poderá ser efetuado em cota única, com 15% de desconto, ou parcelado em até seis prestações; confira as datas

2 min de leitura min de leitura

O IPVA é cobrado dos proprietários de veículos com data de fabricação menor de 15 anos. (Shutterstock)

A Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz), divulgou, nesta sexta-feira (15), as datas de vencimento do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) de 2024. O pagamento do tributo poderá ser feito em cota única ou parcelado em até seis prestações.

A primeira cota — ou a única, se for esta a opção — vai vencer entre os dias 9 e 15 de abril de 2024, conforme o número final da placa do veículo. Os motoristas que fizerem o pagamento do IPVA em cota única terão 15% de desconto.

Confira todas as datas aqui:

Arquivos & Anexos Calendário IPVA 2024 As datas para pagamento variam conforme o final da placa do veículo Tamanho de arquivo: 176kb Baixar Visualizar

No Espírito Santo, segundo a Sefaz, a alíquota do IPVA é a menor da região Sudeste e uma das menores do país: 1% sobre motos, ônibus e caminhões; e 2% sobre os carros de passeio e utilitários. Veículos do ano de fabricação 2008 serão isentos automaticamente do pagamento do imposto em 2024, por terem mais de 15 anos de fabricação.

Boletos

Os boletos vão estar disponíveis na internet, a partir de janeiro de 2024,e não são mais encaminhados para o endereço dos contribuintes. A emissão do Documento Único de Arrecadação (DUA) deve ser feita acessando o site da Sefaz ou do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran-ES). Não é preciso imprimir para que o pagamento seja realizado.

Usuários de Internet Banking podem fazer a leitura do código de barras ou digitar. Se preferir, o contribuinte também pode digitar o código gerado em um equipamento de autoatendimento do banco de preferência.

Com informações da Sefaz

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro? Fale com a redação Informar Erro Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta