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Governo do ES divulga calendário do IPVA 2024

O pagamento do imposto veicular poderá ser efetuado em cota única, com 15% de desconto, ou parcelado em até seis prestações; confira as datas

Publicado em 16 de Dezembro de 2023 às 10:36

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 dez 2023 às 10:36
trânsito, engarrafamento
O IPVA é cobrado dos proprietários de veículos com data de fabricação menor de 15 anos Crédito: Shutterstock
Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz), divulgou, nesta sexta-feira (15), as datas de vencimento do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) de 2024. O pagamento do tributo poderá ser feito em cota única ou parcelado em até seis prestações.
A primeira cota — ou a única, se for esta a opção — vai vencer entre os dias 9 e 15 de abril de 2024, conforme o número final da placa do veículo. Os motoristas que fizerem o pagamento do IPVA em cota única terão 15% de desconto.
Confira todas as datas aqui: 

Arquivos & Anexos

Calendário IPVA 2024

As datas para pagamento variam conforme o final da placa do veículo
Tamanho do arquivo: 176kb
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No Espírito Santo, segundo a Sefaz, a alíquota do IPVA é a menor da região Sudeste e uma das menores do país: 1% sobre motos, ônibus e caminhões; e 2% sobre os carros de passeio e utilitários. Veículos do ano de fabricação 2008 serão isentos automaticamente do pagamento do imposto em 2024, por terem mais de 15 anos de fabricação.

Boletos

Os boletos vão estar disponíveis na internet, a partir de janeiro de 2024,e não são mais encaminhados para o endereço dos contribuintes. A emissão do Documento Único de Arrecadação (DUA) deve ser feita acessando o site da Sefaz ou do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran-ES). Não é preciso imprimir para que o pagamento seja realizado.
Usuários de Internet Banking podem fazer a leitura do código de barras ou digitar. Se preferir, o contribuinte também pode digitar o código gerado em um equipamento de autoatendimento do banco de preferência.
Com informações da Sefaz

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