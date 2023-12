Presidente Kennedy, no Sul do ES, tem 5° maior PIB per capita do Brasil

Veja números

Presidente Kennedy, no Sul do ES, tem 5º maior PIB per capita do Brasil

Localizado em áreas de extração de petróleo e gás, município segue com as melhores marcas na divisão de riquezas por morador no Espírito Santo

1 min de leitura min de leitura

Presidente Kennedy segue com o maior PIB per capita do Espírito Santo. (Divulgação)

João Barbosa Repórter / [email protected]

Presidente Kennedy, no Sul do Espírito Santo, segue como o município com o maior Produto Interno Bruto (PIB) per capita do Estado. De acordo com dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e pelo Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), a cidade subiu três posições em relação a 2020 e, agora, detém o 5º lugar no ranking que avalia a soma das riquezas produzidas pela cidade, dividida pelo número de habitantes, atingindo R$ 580.174.

Os números, divulgados na manhã desta sexta-feira (15), mostram a recuperação do município capixaba no âmbito nacional, que, de 2015 a 2019, alcançou o maior PIB per capita do Brasil. Já em 2017 e em 2020, a cidade ocupou a terceira e a oitava colocações, respectivamente.

O município está localizado em áreas de extração de petróleo e gás e, todos os anos, essas atividades levam uma cifra expressiva em royalties aos cofres da cidade. Trata-se de uma compensação financeira pelas atividades, mas, embora seja um recurso importante, não é uma riqueza que necessariamente significa renda da população, e sim mais dinheiro para aplicação em áreas estratégicas, definidas pelo poder público.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro? Fale com a redação Informar Erro Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta