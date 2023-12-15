Presidente Kennedy, no Sul do ES, tem 5° maior PIB per capita do Brasil

Os números, divulgados na manhã desta sexta-feira (15), mostram a recuperação do município capixaba no âmbito nacional, que, de 2015 a 2019, alcançou o maior PIB per capita do Brasil. Já em 2017 e em 2020, a cidade ocupou a terceira e a oitava colocações, respectivamente.

O município está localizado em áreas de extração de petróleo e gás e, todos os anos, essas atividades levam uma cifra expressiva em royalties aos cofres da cidade. Trata-se de uma compensação financeira pelas atividades, mas, embora seja um recurso importante, não é uma riqueza que necessariamente significa renda da população, e sim mais dinheiro para aplicação em áreas estratégicas, definidas pelo poder público.