Regras para se aposentar pelo INSS mudam em 2024; calcule sua situação

A cada virada de ano, novas regras entram em vigor. Assim, quem deseja ir para a inatividade, precisa estar atento às mudanças; simule quanto tempo ainda falta para se aposentar

Promulgada em novembro de 2019, a reforma da Previdência ainda reserva novidades para trabalhadores. A cada virada de ano, novas regras entram em vigor. Assim, quem deseja se aposentar pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) precisa estar atento, pois haverá mudanças em 2024.

Mas, para quem já estava no mercado de trabalho antes da reforma, existem diversas regras de transição, visando a permitir que essas pessoas não percam todos os benefícios das normas antigas, que tinham exigências mais brandas do que as novas. Essas normas ficam mais duras a cada ano, como prevê a reforma.