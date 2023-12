Veja dicas de como juntar dinheiro e se aposentar mais cedo

Querer parar de trabalhar mais cedo é o sonho de muita gente. Se você também sonha com isso, algumas atitudes podem te ajudar a conseguir dinheiro e não depender só do trabalho. Aqui vão quatro dicas bem simples: Estabeleça metas financeiras Antes de começar a guardar dinheiro, é legal saber quanto você precisa ter na data em que pretende parar de trabalhar. Coloque uma meta e veja em quanto tempo você acha que consegue alcançá-la. Isso vai te ajudar a decidir quanto guardar e por quanto tempo.

Parar de trabalhar cedo pode exigir que você abra mão de algumas coisas agora. Gaste só com o que é realmente necessário e tente economizar o máximo possível. Cada pequeno valor que você não gasta à toa é um passo para parar de trabalhar mais cedo.

Não é bom colocar todo o dinheiro no mesmo lugar. Vale diversificar seus investimentos em várias opções: renda fixa, fundos imobiliários, ações brasileiras, investimentos no exterior e até um pouquinho em criptomoedas. Isso reduz bastante o risco e a variação excessiva do dinheiro acumulado.