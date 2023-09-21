ES registra o menor número semanal de casos de dengue de 2023

Mosquito Aedes Aegypti, transmissor da Dengue Crédito: Divulgação

O Espírito Santo registrou o menor número de casos de dengue em 2023 na janela de uma semana. No último Boletim Epidemiológico, divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) na última sexta-feira (15), no período de uma semana foram registradas 1.015 ocorrências da doença em território capixaba.

Neste ano, o Espírito Santo já chegou a registrar, na semana de 26 de março a 1º de abril, 10.081 casos de dengue. No entanto, apesar da queda registrada na semana passada, o número de ocorrências segue elevado se comparado com o mesmo período de 2022, quando foram registrados somente 167. Viana foi o município com o maior número de notificações no Estado, com 111 casos do vírus notificados.

O vírus da dengue é transmitido pela picada do mosquito fêmea Aedes aegypti. No Espírito Santo, já foram notificados 170.459 casos de dengue neste ano, que já é dez vezes maior do que o total de registros da doença no ano passado —que notificou 14.654 casos.