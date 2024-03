Acidente entre carro e caminhão deixa uma pessoa morta na BR 262 no ES

Quatro homens foram presos suspeitos de matarem Adriano Pereira Lopes, 28 anos, em um lava a jato em Jardim Limoeiro, na Serra, em 23 de junho do ano passado. A vítima levou nove tiros e, segundo a investigação, o assassinato tem ligação com o tráfico de drogas no bairro Central Carapina, também na Serra.