Trânsito é liberado em via às margens da nova Orla de Cariacica

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O policiamento na Grande Vitória ganhou o reforço de 442 alunos-soldados da Polícia Militar a partir desta sexta-feira (7). Eles começaram o Estágio Profissional Supervisionado, etapa final do Curso de Formação de Soldados (CFSd) 2025, e passam a atuar em unidades operacionais da Região Metropolitana.
O estágio será realizado em batalhões e companhias independentes. Durante esse período, os alunos vão participar da rotina operacional e serão acompanhados por oficiais e praças, que vão supervisionar as atividades desempenhadas pelos alunos.
Essas novas atividades marcam a etapa final da preparação dos futuros soldados antes da conclusão do curso.
A Prefeitura de Guarapari emitiu um alerta de saúde nesta quinta-feira (6) devido ao aumento de casos de catapora (varicela) no município. A doença é altamente contagiosa e pode afetar pessoas de todas as idades.
Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, há o aumento no número de casos confirmados e também de notificações que seguem em investigação. A coordenadora da Vigilância, Diana Simões, destacou que a principal orientação é que pessoas com suspeita ou confirmação da doença permaneçam afastadas de suas atividades até a completa cicatrização das lesões, para evitar a transmissão para demais pessoas.
"Estamos acompanhando de perto todos os casos notificados e realizando as investigações necessárias. É importante que a população fique atenta aos sintomas e procure uma unidade de saúde assim que houver suspeita. Também orientamos que pessoas com suspeita ou confirmação da doença permaneçam afastadas de suas atividades até a completa cicatrização das lesões, evitando a transmissão para outras pessoas", disse a coordenadora.
Segundo o órgão de saúde, é importante procurar uma unidade de saúde se apresentar febre acima de 38,5°C, dor de cabeça, mal-estar, manchas vermelhas que evoluem para bolhas e crostas e coceira intensa. Além disso, embora seja mais comum na infância, a doença pode apresentar formas mais graves em gestantes, adultos e pessoas com baixa imunidade.
A Prefeitura de Guarapari reforçou que a vacina contra a varicela é gratuita e está disponível nas unidades de saúde para o público contemplado pelo Calendário Nacional de Vacinação.
Um avião interrompeu o pouso e voltou a ganhar altitude durante a aproximação ao Aeroporto de Vitória. A cena, de causar um frio na barriga, foi registrada na última sexta-feira (31) e viralizou nas redes sociais, despertando a curiosidade de internautas sobre a manobra.
O registro foi feito pelo videomaker Dione Rosa, que almoçava em um shopping próximo ao terminal quando percebeu a movimentação da aeronave e decidiu gravar. Segundo ele, o vídeo chegou até o próprio piloto, que entrou em contato para elogiar a qualidade das imagens.
A manobra, conhecida como arremetida, faz parte dos procedimentos padrão da aviação e é realizada quando o piloto interrompe a tentativa de pouso e volta a ganhar altitude para fazer uma nova aproximação. A decisão pode ocorrer por diversos fatores, como condições meteorológicas, presença de outra aeronave na pista ou qualquer situação que torne o pouso menos seguro naquele momento.
Embora possa causar apreensão entre passageiros e pessoas que acompanham a cena, a arremetida é considerada uma medida preventiva e representa justamente uma ação para garantir a segurança da operação.
Os motoristas que pretendem circular neste fim de semana em Vila Velha devem ficar atentos às interdições que acontem no trânsito em função de duas corridas de rua.
No sábado (8), acontece a Corrida da Lua, com largada às 20h na Praça dos Ciclistas, na Praia de Itaparica. Os atletas vão seguir pela Avenida Estudante José Júlio de Souza, Avenida Ayrton Senna e Avenida da Praia, retornando pela Avenida Estudante José Júlio de Souza.
Durante a passagem dos corredores, a pista ficará interditada no sentido Itaparica a Itapuã. A Prefeitura de Vila Velha orienta que os motoristas utilizem a Rodovia do Sol. No sentido contrário, o trânsito permanecerá liberado.
No domingo (9) será realizada a Corrida do Batalhão de Missões Especiais (BME), com previsão para a largada às 7h, em Vitória. Os corredores atravessarão a Terceira Ponte e, já em Vila Velha, seguirão pelas avenidas Carioca e Antônio Ataíde, até a chegada ao Parque da Prainha.
Neste caso, a interdição será parcial e, após a passagem dos corredores, os trechos serão liberados gradativamente para o tráfego de veículos. Na Terceira Ponte, haverá interdição parcial ou desvios de faixas no sentido.
A primeira imagem é referente ao sábado (8) e as duas últimas fazem parte da programação do domingo (9). As linhas amarelas são os caminhos alternativos para os motoristas; em vermelho, os bloqueios, os locais que acontecem as corridas.
A manhã desta sexta-feira (7) foi marcada por acidentes na Terceira Ponte e na Ciclovia da Vida, o que acabou provocando transtornos para motoristas e ciclistas. Um engavetamento envolvendo pelo menos quatro carros deixou o trânsito lento no sentido Vitória, enquanto uma colisão entre três bicicletas interditou temporariamente a ciclovia e deixou uma pessoa ferida.
O engavetamento ocorreu na pista da Terceira Ponte por volta das 10h. Imagens registradas por motoristas mostram que pelo menos quatro veículos se envolveram na batida.
As câmeras da Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Espírito Santo (Ceturb-ES) mostram retenção na faixa da esquerda da ponte, o que provocou lentidão no trecho durante a manhã.
Já na Ciclovia da Vida, também no sentido Vitória, um acidente envolvendo três bicicletas foi registrado nas proximidades do mirante.
Segundo a Ceturb-ES, uma das vítimas foi socorrida e encaminhada para um hospital. As outras duas pessoas envolvidas recusaram atendimento médico.
Por causa da ocorrência, a ciclovia norte foi interditada por volta das 7h para o atendimento às vítimas. Durante esse período, a ciclovia sul operou em mão dupla. As duas pistas foram totalmente liberadas por volta das 7h40.
Uma mulher de 28 anos, identificada como Cremacia Oliveira dos Santos, foi morta a tiros na noite de quinta-feira (6), em uma estrada na localidade de Conceição do Baixo, zona rural de Linhares, no Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, o corpo da vítima foi encontrado com marcas de disparos de arma de fogo.
Testemunhas relataram aos policiais que Cremacia caminhava pela estrada quando um homem em uma motocicleta se aproximou e efetuou os disparos. Após o crime, o suspeito fugiu em direção ao Córrego da Japira.
O corpo foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) da Polícia Científica, em Linhares, onde passará por necropsia antes de ser liberado aos familiares.
Em nota, a Polícia Civi informou que o caso é investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares. Até o momento, nenhum suspeito foi preso.
Um homem foi encontrado morto pelo próprio pai na manhã desta quinta-feira (6), em uma propriedade rural na localidade de Córrego Cafarnaum, zona rural de Ibatiba, na Região do Caparaó do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, o pai da vítima retornou ao sítio para trabalhar acompanhado de um vizinho e encontrou o filho caído no chão, já sem sinais vitais. O nome e a idade da vítima não foram divulgados.
De acordo com a PM, na tarde de quarta-feira (5), o pai da vítima e um vizinho trabalharam juntos na colheita e no transporte de café. Por volta das 17h, eles deixaram a propriedade, enquanto o homem permaneceu no terreiro realizando um serviço de lanternagem em um veículo.
Ainda segundo a corporação, um morador das proximidades relatou ter ouvido, por volta das 6h20 desta quinta-feira, vários estampidos semelhantes a disparos de arma de fogo. Como a soltura de rojões é comum na região, ele não desconfiou que pudesse se tratar de um crime.
Por volta das 7h, o pai e o vizinho voltaram ao sítio para dar continuidade ao trabalho e encontraram a vítima morta. Eles acionaram o Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes), que enviou equipes ao local. A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Civil e aguarda informações sobre a investigação.
Um bolão com 30 cotas e nove números apostados, feito em São Gabriel da Palha, no Noroeste do Espírito Santo, acertou a quinta da Mega-Sena e vai receber R$ 211.372,50.
Novamente nenhum apostador acertou as seis dezenas no sorteio realizado na noite de quinta-feira (6). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 165 milhões para o próximo sorteio, no domingo (9).
As dezenas sorteadas foram: 16 - 21 - 24 - 31 - 43 - 54