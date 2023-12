Trânsito é liberado em via às margens da nova Orla de Cariacica

Um adolescente de 16 anos teve alguns dedos decepados com golpes de facão, no bairro Interlagos, em Linhares , na tarde desta quarta-feira (27). O menor, que não teve a identidade divulgada, também sofreu cortes profundos no corpo, principalmente na cabeça e nos braços, segundo a Polícia Militar .

De acordo com a PM, em contato com a namorada do adolescente, os policiais foram informados que o casal estava passeando quando três indivíduos os abordaram. Dois suspeitos seguraram o menor de 16 anos, enquanto o terceiro suspeito desferiu os golpes de facão no adolescente. Após a ação, o trio fugiu e não foi localizado.