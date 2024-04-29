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Invasão de terra no ES: reintegração de posse em São Mateus será nesta terça (30)

O trabalho, caso precise ser feito (os ocupantes podem sair espontaneamente), será coordenado pela Polícia Militar. Negociações começaram na semana passada

Públicado em 

29 abr 2024 às 19:53
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Cerca de 200 famílias do MST ocupam fazenda em São Mateus
Integrantes do MST ocupam fazenda em São Mateus Crédito: Reprodução/Redes sociais
Está marcada para a manhã desta terça-feira (30) a reintegração de posse de uma área de 8,52 hectares, às margens da ES 381, em São Mateus, invadida por integrantes do Movimento Sem Terra (MST) desde o último dia 17. As forças de segurança do governo do Estado, junto com a Secretaria de Estado de Direitos Humanos, irão cumprir a ordem dada pelo juiz da 1ª Vara Cível de da cidade, Lucas Vicente Modenesi. O trabalho, caso precise ser feito (os ocupantes podem sair espontaneamente), será coordenado pela Polícia Militar.
As negociações com os mais de 200 integrantes do MST foram iniciadas no começo da semana passada (a determinação do juiz saiu no dia 18), mas não surtiram efeito. A decisão pela desocupação coordenada pela PM foi tomada em uma audiência pública feita pelo Judiciário. É a última etapa do protocolo de reintegração de posse - cumprindo regras e/ou leis estaduais, federais e do Conselho Nacional de Justiça.
"Há uma determinação de reintegração de posse emitida pelo Poder Judiciário. Caso os manifestantes não desocupem a área, a Polícia Militar pode ser acionada para retirá-los. Importante apenas ressaltar que há normativos da União, do Estado e, inclusive, do CNJ que regulamentam e traçam diretrizes para a realização desse tipo de ação policial. São ritos que demandam planejamento e acompanhamento por uma série de instituições, inclusive pelo juiz que determinou a reintegração. Buscamos cumprir todas as ordens judiciais no menor espaço de tempo possível e, ao mesmo tempo, respeitar o protocolo e preservar a integridade de todos os envolvidos", explicou o secretário de Estado de Segurança, Eugênio Ricas, à coluna no dia 19 de abril. 

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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