Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Colunas
  • Abdo Filho
  • Invasão de terra no ES: Secretaria de Segurança inicia protocolo para reintegração de posse
Norte

Invasão de terra no ES: Secretaria de Segurança inicia protocolo para reintegração de posse

Integrantes do Movimento Sem Terra invadiram uma área, em São Mateus, na última quarta-feira. Atendendo a um pedido dos proprietários, a Justiça determinou a saída deles do local

Públicado em 

19 abr 2024 às 12:41
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Cerca de 200 famílias do MST ocupam fazenda em São Mateus
Cerca de 200 famílias do MST ocupam fazenda em São Mateus Crédito: Reprodução/redes sociais
Os integrantes do Movimento Sem Terra (MST) receberam, na quinta-feira (18), a decisão do juiz Lucas Vicente Modenesi, de São Mateus, determinando a reintegração de posse de uma área de 8,52 hectares, às margens da ES 381, conhecida como Armazém Inquinor. Imediatamente foi iniciado, por parte da Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp) e da Secretaria de Estado de Direitos Humanos, o protocolo para, se for o caso (eles podem sair espontaneamente), a retirada das mais de 300 pessoas que ali estão desde quarta-feira (17).
Caso o MST não cumpra a determinação do juiz e siga no local, um plano - cumprindo regras e/ou leis estaduais, federais e do Conselho Nacional de Justiça - precisa ser seguido antes do uso da força. Nesta sexta-feira, está sendo feito todo um levantamento da situação (quantidade de pessoas, número de crianças e idosos, locais de fuga e uma série de outros pontos). A segunda etapa é a negociação. Se não surtir efeito, será feito o uso da força. A Sesp não dá data para a solução da questão, mas a expectativa é de que tudo esteja resolvido na semana que vem.
"Há uma determinação de reintegração de posse emitida pelo Poder Judiciário. Caso os manifestantes não desocupem a área, a Polícia Militar pode ser acionada para retirá-los. Importante apenas ressaltar que há normativos da União, do Estado e, inclusive, do CNJ que regulamentam e traçam diretrizes para a realização desse tipo de ação policial. São ritos que demandam planejamento e acompanhamento por uma série de instituições, inclusive pelo juiz que determinou a reintegração. Buscamos cumprir todas as ordens judiciais no menor espaço de tempo possível e, ao mesmo tempo, respeitar o protocolo e preservar a integridade de todos os envolvidos", explicou Eugênio Ricas, secretário de Segurança.
Uma das grandes preocupações e complicadores é o acirramento político. Invasões de terra sempre tiveram uma enorme carga de política, mas as redes sociais potencializaram demais isso daí. Em São Mateus e em qualquer outra área invadida pelo MST neste Abril Vermelho, radicais dos dois lados da moeda ficam frente a frente fisicamente, claro, sempre se provocando, em busca de mais seguidores e engajamento nas redes. Um verdadeiro barril de pólvora.
A decisão do juiz Lucas Vicente Modenesi deu uma esfriada nos ânimos, mas o oportunismo político segue (muito) presente.

Veja Também

A estratégia de longo prazo da Suzano para o Espírito Santo

Pimenta: de olho nas exportações, grupo de empresários investe em São Mateus

Papo de Valor #02: mercado imobiliário de Cariacica, Viana, Serra e Vila Velha é multioportunidade

Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

Tópicos Relacionados

Agronegócio Economia São Mateus Mst ES Norte
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Fim da 6x1 no Congresso: Planalto contradiz Motta e diz que estuda urgência para projeto
Imagem de destaque
Doenças cardiovasculares: 3 exames decisivos que podem salvar sua vida
Imagem de destaque
Amado Batista e BYD entram na 'lista suja do trabalho escravo' de ministério

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados