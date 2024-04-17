Cerca de 200 famílias do MST ocupam fazenda em São Mateus

Grupo realiza ocupação no dia da Jornada Nacional de Luta pela Reforma Agrária Crédito: Sérgio Cardoso/Instagram

Cerca de 200 famílias organizadas pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) ocupam uma fazenda localizada às margens da ES 381, em São Mateus , no Norte do Espírito Santo , desde a madrugada desta quarta-feira (17). Segundo o grupo, a ação faz parte da Jornada Nacional de Luta pela Reforma Agrária, que acontece em vários lugares do Brasil.

O MST afirma que o local ocupado, conhecido como Fazenda Coqueirinho, tem 294 hectares – sendo 28 hectares de parte devoluta – e já foi sede de uma antiga fábrica de farinha de mandioca. O movimento afirma que a área está na Justiça Federal, por conta do não cumprimento de direitos trabalhistas.

A atividade faz memória ao “Massacre de Eldorado dos Carajás”, ocorrido há exatos 28 anos, com o assassinato de 21 membros do MST, segundo o movimento. Neste ano, tem como lema “Ocupar para o Brasil alimentar”, sendo uma alternativa para a produção de alimentos saudáveis para a população, no combate à fome, na geração de empregos e no desenvolvimento social.