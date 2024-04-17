Cerca de 200 famílias do MST ocupam fazenda em São Mateus

Cerca de 200 famílias organizadas pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) ocupam uma fazenda localizada às margens da ES 381, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, desde a madrugada desta quarta-feira (17). Segundo o grupo, a ação faz parte da Jornada Nacional de Luta pela Reforma Agrária, que acontece em vários lugares do Brasil.
O MST afirma que o local ocupado, conhecido como Fazenda Coqueirinho, tem 294 hectares – sendo 28 hectares de parte devoluta – e já foi sede de uma antiga fábrica de farinha de mandioca. O movimento afirma que a área está na Justiça Federal, por conta do não cumprimento de direitos trabalhistas.
A atividade faz memória ao “Massacre de Eldorado dos Carajás”, ocorrido há exatos 28 anos, com o assassinato de 21 membros do MST, segundo o movimento. Neste ano, tem como lema “Ocupar para o Brasil alimentar”, sendo uma alternativa para a produção de alimentos saudáveis para a população, no combate à fome, na geração de empregos e no desenvolvimento social.
A reportagem tenta localizar o responsável pela área para ter um posicionamento, e este espaço está aberto para manifestação.