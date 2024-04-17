Jovem é assassinado a tiros na sala de casa no Centro de Linhares

A PM informou que foi acionada por populares que estavam na região e mostraram o imóvel onde aconteceu o crime. Ninguém soube informar a possível autoria do crime. O som dos disparos também não foram ouvidos, conforme os moradores. O crime aconteceu na Avenida Prefeito Samuel Batista Cruz, próximo de um posto de combustíveis, de um estabelecimento comercial e de uma escola.

Conforme o boletim de ocorrência da PM, a namorada de Clemilson contou aos militares que ele havia pedido, por mensagem de aplicativo, para comprar um maço de cigarros e quando ela chegou até a residência se deparou com o companheiro morto. A corporação informou também que nenhum celular foi encontrado com a vítima no local.

A Gazeta solicitou mais informações do caso para a Clemilson sofreu 12 perfurações pelo corpo, espalhadas no peito e nos braços. O corpo dele foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares para ser necropsiado e depois liberado aos familiares. A reportagem desolicitou mais informações do caso para a Polícia Civil . Em nota, a corporação informou que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares. Até o momento, nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, no momento.