Vídeo mostra acidente com 3 carros que matou mulher na BR 262 em Marechal Floriano

Câmeras de segurança flagraram o grave acidente que deixou ao menos uma pessoa morta no km 52 da BR 262, em Marechal Floriano, nesta terça-feira (16). Pelas imagens, é possível ver o momento em que a Kombi onde estava a vítima, de 66 anos, atravessa a rodovia e é atingida por um Chevrolet Celta. Na sequência, o carro que vinha logo atrás também acerta o primeiro veículo.
As imagens enviadas a reportagem de A Gazeta mostram que, devido à batida, um dos automóveis acabou caindo em uma ribanceira às margens da rodovia. Já o Celta ficou prestes a também cair na área de declive. A batida foi tão forte que durante o acidente a Kombi teve as portas arrancadas, além da frente totalmente amassada.
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi questionada sobre a dinâmica do acidente, mas não deu retorno.