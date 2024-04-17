Juiz torna réus e manda prender pai e filho por morte de vizinho em Montanha

Suspeitos do crime em Montanha são considerados foragidos Crédito: Reprodução/Redes Sociais

A Justiça mandou prender pai e filho acusados da morte de um vizinho em Montanha , no Norte do Espírito Santo , devido a uma festa com som alto . O crime aconteceu no início do mês, no dia 2 de abril, e teve como vítima o jovem Flávio Haime Souza, de 21 anos. A decisão – divulgada na última segunda-feira (15) – é do juiz Diego Franco de Sant’Anna, e, com a aceitação da denúncia, Itamar Pereira da Silva, de 55 anos, e Daniel Vieira Silva, de 31, se tornam réus no processo.

No texto, o magistrado conclui que “a conversão da prisão em preventiva mostra-se necessária em razão da periculosidade social dos réus e da gravidade em concreto das condutas, o que evidencia o risco à ordem pública, a conveniência da instrução criminal e o perigo para a futura aplicação da Lei Penal”.

Itamar e Daniel fugiram do local logo após o crime e há fortes suspeitas de que eles teriam seguido destino a cidades dos estados de Minas Gerais Bahia . Eles não se apresentaram à delegacia e passaram a ser considerados foragidos.

Relembre o caso

Segundo informações da Polícia Militar, o crime ocorreu durante uma briga motivada por som alto e também devido ao disparo de um rojão na rua. A vítima identificada como Flávio Haime Souza estava na festa de aniversário da mãe quando se desentendeu com os suspeitos, pai e filho, que são vizinhos.

A mãe de Flávio disse aos policiais que ele estava tentando amenizar a situação, quando começou a brigar com um dos suspeitos. Ela contou que o pai do indivíduo envolvido na briga com o jovem sacou uma arma e atirou contra a vítima. Em seguida, o filho deu uma facada em Flávio. Uma testemunha que estava no local confirmou a versão para a PM.

Um homem que foi socorrer Flávio, ao ser questionado pelos policiais, relatou que viu uma aglomeração de pessoas e que percebeu que o jovem entrou em luta corporal com um suspeito antes de levar os disparos. A vítima foi para dentro de casa e, por fim, levou o golpe de faca dos suspeitos. Após o caso, os dois suspeitos fugiram e não foram mais vistos.