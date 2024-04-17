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Estão foragidos

Juiz torna réus e manda prender pai e filho por morte de vizinho em Montanha

Crime aconteceu no início de abril e acusados do homicídio brigaram com a vítima, que estava em uma festa com som alto
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

17 abr 2024 às 09:10

Publicado em 17 de Abril de 2024 às 09:10

Suspeitos do crime em Montanha são considerados foragidos
Suspeitos do crime em Montanha são considerados foragidos Crédito: Reprodução/Redes Sociais
A Justiça mandou prender pai e filho acusados da morte de um vizinho em Montanha, no Norte do Espírito Santo, devido a uma festa com som alto. O crime aconteceu no início do mês, no dia 2 de abril, e teve como vítima o jovem Flávio Haime Souza, de 21 anos. A decisão – divulgada na última segunda-feira (15) – é do juiz Diego Franco de Sant’Anna, e, com a aceitação da denúncia, Itamar Pereira da Silva, de 55 anos, e Daniel Vieira Silva, de 31, se tornam réus no processo.
No texto, o magistrado conclui que “a conversão da prisão em preventiva mostra-se necessária em razão da periculosidade social dos réus e da gravidade em concreto das condutas, o que evidencia o risco à ordem pública, a conveniência da instrução criminal e o perigo para a futura aplicação da Lei Penal”.
Itamar e Daniel fugiram do local logo após o crime e há fortes suspeitas de que eles teriam seguido destino a cidades dos estados de Minas Gerais e Bahia. Eles não se apresentaram à delegacia e passaram a ser considerados foragidos.

Relembre o caso

Segundo informações da Polícia Militar, o crime ocorreu durante uma briga motivada por som alto e também devido ao disparo de um rojão na rua. A vítima identificada como Flávio Haime Souza estava na festa de aniversário da mãe quando se desentendeu com os suspeitos, pai e filho, que são vizinhos.
A mãe de Flávio disse aos policiais que ele estava tentando amenizar a situação, quando começou a brigar com um dos suspeitos. Ela contou que o pai do indivíduo envolvido na briga com o jovem sacou uma arma e atirou contra a vítima. Em seguida, o filho deu uma facada em Flávio. Uma testemunha que estava no local confirmou a versão para a PM.
Um homem que foi socorrer Flávio, ao ser questionado pelos policiais, relatou que viu uma aglomeração de pessoas e que percebeu que o jovem entrou em luta corporal com um suspeito antes de levar os disparos. A vítima foi para dentro de casa e, por fim, levou o golpe de faca dos suspeitos. Após o caso, os dois suspeitos fugiram e não foram mais vistos.
No local do crime os policiais recolheram duas cápsulas de calibre 380. Flávio foi levado para o hospital da cidade, mas não resistiu aos ferimentos e teve a morte constatada na unidade.

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