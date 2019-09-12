Festa pomerana no ES vai produzir o maior brote do mundo

A cultura pomerana está em voga neste fim de semana, em Laranja da Terra, na região Sudoeste Serrana do ES. Por lá, acontece a Pommer Broud Fest, que chega a sua 3ª edição com muita música, dança e comidas típicas, com o tradicional brote como estrela do evento.
Produzido desde a época em que os primeiros pomeranos colonizaram a área, no século XIX, o pão de milho feito de fubá, trigo, açúcar, óleo, sal, fermento e água morna ganhará uma versão gigante: o maior brote do mundo. A expectativa da organização é que a iguaria tenha aproximadamente 500 quilos.
Com programação repleta de atividades e atrações musicais, a festa resgata as tradições pomeranas em diversas atrações. São elas: desfile da cultura pomerana, cerimônia de quebra de louças, danças, eleição da rainha pomerana e Festival de Concertina.
HISTÓRIA
Vale lembrar que o brote surgiu por volta de 1857, quando os imigrantes pomeranos, na tentativa de produzir trigo no clima tropical, acabaram substituindo o ingrediente pelo fubá de milho.
Durante muito tempo os pomeranos tiveram vergonha de consumir o brote por serem chamados pejorativamente de broteiros. Hoje, a iguaria é símbolo de resistência cultural e é estrela do evento. Confira abaixo a programação:
POMMER BROUD FEST
Quando: de quinta (12) a domingo (15), em Laranja da Terra
Entrada franca
PROGRAMAÇÃO
QUINTA-FEIRA - 12 DE SETEMBRO
9h - Desfile da forma do maior Broud (brote) do Brasil, com Banda Pomerwegs
17h - Foto oficial com todo o comércio
18h30 - Culto ecumênico
20h - Abertura das festividades pelo prefeito
20h30 - Concurso Gross Muter e Gross Foter
21h30 - Tradicional pé de galinha com concertina
SEXTA-FERIA - 13 DE SETEMBRO
18h40 - Apresentação de grupo de dança pomerana
19h - Cerimônia do Quebra Louças
19h40 - Desfile mirim até 13 anos
20h - Concurso Rainha e Princesas Pomeranas
21h30 - Show com banda Pommern Mekas
23h30 - Show com Dodô e Thiago
SÁBADO - 14 DE SETEMBRO
7h - Produção do maior Broud (brote) do Brasil
13h - Premiação de concurso de qualidade do café conilon
13h30 - Concursos Lenhador, Chope e Brote
16h - Desfile cultural do comércio e famílias
18h - Rock do Fritz com Banda UP Pomerisch
21h - Atração local
21h30 - Show com banda Evidence
23h59 - Show com banda Forrózuum
DOMINGO - 15 DE SETEMBRO
5h - Alvorada com Trombonistas
7h - Café colonial
8h - Chegada das caravanas
8h30 - Início do credenciamento
9h - Abertura do 15º Festival de Concertina
11h - Almoço com os tocadores de concertina
14h - Corte e degustação do maior Broud (brote) do Brasil
18h - Encerramento