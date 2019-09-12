Festa pomerana no ES vai produzir o maior brote do mundo

Produção do maior brote do mundo, no Pommer Broud Fest, em Laranja da Terra Crédito: Divulgação/Prefeitura de Laranja da Terra

A cultura pomerana está em voga neste fim de semana, em Laranja da Terra, na região Sudoeste Serrana do ES. Por lá, acontece a Pommer Broud Fest, que chega a sua 3ª edição com muita música, dança e comidas típicas, com o tradicional brote como estrela do evento.

Produzido desde a época em que os primeiros pomeranos colonizaram a área, no século XIX, o pão de milho feito de fubá, trigo, açúcar, óleo, sal, fermento e água morna ganhará uma versão gigante: o maior brote do mundo. A expectativa da organização é que a iguaria tenha aproximadamente 500 quilos.

Com programação repleta de atividades e atrações musicais, a festa resgata as tradições pomeranas em diversas atrações. São elas: desfile da cultura pomerana, cerimônia de quebra de louças, danças, eleição da rainha pomerana e Festival de Concertina.

Pommer Broud Fest: festa pomerana de Laranja da Terra tem dança típica, show e muita comida Crédito: Divulgação/Prefeitura de Laranja da Terra

HISTÓRIA

Vale lembrar que o brote surgiu por volta de 1857, quando os imigrantes pomeranos, na tentativa de produzir trigo no clima tropical, acabaram substituindo o ingrediente pelo fubá de milho.

Durante muito tempo os pomeranos tiveram vergonha de consumir o brote por serem chamados pejorativamente de broteiros. Hoje, a iguaria é símbolo de resistência cultural e é estrela do evento. Confira abaixo a programação:

POMMER BROUD FEST

Quando: de quinta (12) a domingo (15), em Laranja da Terra

Entrada franca

PROGRAMAÇÃO

QUINTA-FEIRA - 12 DE SETEMBRO

9h - Desfile da forma do maior Broud (brote) do Brasil, com Banda Pomerwegs

17h - Foto oficial com todo o comércio

18h30 - Culto ecumênico

20h - Abertura das festividades pelo prefeito

20h30 - Concurso Gross Muter e Gross Foter

21h30 - Tradicional pé de galinha com concertina

SEXTA-FERIA - 13 DE SETEMBRO

18h40 - Apresentação de grupo de dança pomerana

19h - Cerimônia do Quebra Louças

19h40 - Desfile mirim até 13 anos

20h - Concurso Rainha e Princesas Pomeranas

21h30 - Show com banda Pommern Mekas

23h30 - Show com Dodô e Thiago

SÁBADO - 14 DE SETEMBRO

7h - Produção do maior Broud (brote) do Brasil

13h - Premiação de concurso de qualidade do café conilon

13h30 - Concursos Lenhador, Chope e Brote

16h - Desfile cultural do comércio e famílias

18h - Rock do Fritz com Banda UP Pomerisch

21h - Atração local

21h30 - Show com banda Evidence

23h59 - Show com banda Forrózuum

DOMINGO - 15 DE SETEMBRO

5h - Alvorada com Trombonistas

7h - Café colonial

8h - Chegada das caravanas

8h30 - Início do credenciamento

9h - Abertura do 15º Festival de Concertina

11h - Almoço com os tocadores de concertina

14h - Corte e degustação do maior Broud (brote) do Brasil