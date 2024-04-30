Ambulância de Nova Venécia com restrição de furto é recuperada em Vitória

Ambulância recuperada pela Guarda Municipal na avenida Marechal Campos Crédito: Divulgação/PMV

Uma ambulância contratada pela Prefeitura de Nova Venécia , no Noroeste do Espírito Santo , foi identificada com restrição de furto/ roubo após passar por um ponto do cerco inteligente de segurança em Vitória . O veículo foi recuperado pela Guarda Municipal da Capital na Avenida Marechal Campos, na manhã desta terça-feira (30).

Segundo informações da Guarda Municipal de Vitória, o veículo foi furtado no dia 30 de março do Hospital Municipal de Alegre , no Sul do Estado . A ambulância era alugada pelo município e possuía rastreador. A última localização havia sido em uma cidade mineira. O inspetor Fábio Calegari, do Grupamento de Apoio Operacional (Gaop), contou como foi a ação. Foi feito um trabalho preventivo com ronda pelos locais por onde a ambulância passou até chegar ao veículo.

“Fomos encaminhados pela equipe da Central de Monitoramento para realizar a abordagem a um veículo com restrição. Para nossa surpresa, era um veículo de transporte de pacientes. Dentro estava o condutor, que foi levado para prestar esclarecimentos na delegacia”, comentou.

O responsável pela empresa também deve comparecer para explicar o motivo da restrição de furto e roubo. O caso vai seguir sob investigação da Polícia Civil

O que diz a Prefeitura de Nova Venécia

A reportagem apurou que o motorista saiu de Nova Venécia durante a madrugada, por volta das 2h, e transportou um paciente para uma consulta no Hospital Santa Rita, no bairro Santa Cecília, em Vitória. Em entrevista para A Gazeta, o secretário de saúde de Nova Venécia, Josiel Santana, afirmou que o município utiliza os veículos encaminhados pela empresa Removida. O município está atuando para encaminhar uma nova ambulância para levar o paciente de volta à cidade no Noroeste do Estado.

“A prefeitura utiliza o carro, conforme a empresa faz o encaminhamento. A Removida nos informou que conhecia da situação de restrição de roubo e disse que havia resolvido, mas não sabia porque não tinha saído do sistema. Para resolver a situação, enviamos uma cópia do contrato com a Removida para a polícia. O coordenador da empresa me disse que está indo para a delegacia. Enquanto isso, estamos providenciando um novo veículo para trazer novamente o paciente”, afirmou.

Josiel afirmou que a prefeitura vai notificar a empresa para que não aconteça mais um caso como esse, com a cópia do boletim de ocorrência.

O que diz a Prefeitura de Alegre

Segundo o secretário de Saúde de Alegre, Emerson Gomes Alves, há um mês e meio o município teve uma ambulância furtada do estacionamento ao lado do pronto-socorro municipal. Ele contou que o veículo contava com rastreador e foi localizado em uma cidade de Minas Gerais pela PRF e pela Polícia Militar mineira. Ele afirmou que a administração fez contato com a empresa, que deu o suporte e fez os trâmites com o veículo. O município recebeu outra ambulância para a Secretaria de Saúde de Alegre.

O que diz a Polícia Civil

A Polícia Civil informou que o suspeito de 49 anos, levado à Delegacia Regional de Vitória, foi ouvido e liberado, já que a autoridade policial não identificou elementos suficientes para realizar a prisão em flagrante naquele momento.

O que diz a Removida

Para A Gazeta, o representante da empresa Removida, John Lennon Sala Damiani, disse que o veículo havia sido liberado em Minas Gerais e não sabe porque foi mantida restrição. "Parece que houve um equívoco. Esse carro foi roubado há um mês em Alegre e foi recuperado em Minas Gerais. Nós fizemos a liberação lá, mas parece que aqui no Espírito Santo ainda estava constando a restrição. Não sabemos o motivo. Estamos agora fazendo os trâmites para liberar o veículo e retirar a restrição”.