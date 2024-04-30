Após duas semanas, famílias do MST desocupam propriedade em São Mateus

A PM informou que cerca de 50 policiais vieram de Vitória para atuar na operação de reintegração, além de contar com parte do efetivo de São Mateus. Após saírem da propriedade, as famílias do MST realizaram um protesto pelas ruas da cidade com panfletos e cartazes. Oficiais de Justiça foram enviados ao local que havia sido ocupado para conferir a estrutura da fazenda e pessoas da empresa responsável pela área fazem um trabalho de limpeza.