Após duas semanas, famílias do MST desocupam propriedade em São Mateus

Após permanecer ocupando uma fazenda por duas semanas, as cerca de 200 famílias do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) desocuparam a propriedade na região de Quilômetros, na ES 381, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, na manhã desta terça-feira (30). Segundo a Polícia Militar, os integrantes da organização saíram de forma voluntária minutos antes da chegada da corporação, enviada ao local para cumprir uma ordem judicial de reintegração de posse de terra. A decisão foi expedida pelo juiz da 1ª Vara Cível da cidade, Lucas Vicente Modenesi.
A PM informou que cerca de 50 policiais vieram de Vitória para atuar na operação de reintegração, além de contar com parte do efetivo de São Mateus. Após saírem da propriedade, as famílias do MST realizaram um protesto pelas ruas da cidade com panfletos e cartazes. Oficiais de Justiça foram enviados ao local que havia sido ocupado para conferir a estrutura da fazenda e pessoas da empresa responsável pela área fazem um trabalho de limpeza.
Em entrevista ao colunista Abdo Filho, de A Gazeta, o secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social, Eugênio Ricas, afirmou que buscava cumprir as ordens no menor tempo possível, respeitando os protocolos e preservando a integridade das pessoas. "Buscamos cumprir todas as ordens judiciais no menor espaço de tempo possível e, ao mesmo tempo, respeitar o protocolo e preservar a integridade de todos os envolvidos", afirmou.
Cerca de 200 famílias ocuparam na madrugada do dia 17 de abril a fazenda conhecida como Coqueirinho, que já foi sede de uma antiga fábrica de farinha de mandioca, em uma ação que fez parte da Jornada Nacional de Luta pela Reforma Agrária, que aconteceu em vários lugares do Brasil. O movimento afirma que a área está na Justiça Federal, por conta do não cumprimento de direitos trabalhistas.
*Com informações do repórter André Afonso, da TV Gazeta Norte