Adolescente de 14 anos morre em acidente de moto em Santa Maria de Jetibá

A Polícia Militar informou que o motorista do carro, de 45 anos, não ficou ferido. Uma equipe do Samu/192 e bombeiros voluntários fizeram os primeiros atendimentos aos envolvidos. Ainda conforme a PM, o condutor do carro foi submetido ao teste do bafômetro, que deu negativo.

Procurada, a Polícia Civil informou que o corpo do adolescente foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Venda Nova do Imigrante para ser submetido a necropsia e posteriormente liberado para os familiares. O motorista do carro foi conduzido à Delegacia de Santa Maria de Jetibá, onde foi ouvido e liberado conforme previsto no Código de Trânsito Brasileiro. “Esta medida foi adotada uma vez que o motorista permaneceu no local do acidente e não havia indícios de cometimento de crime que justificassem a prisão em flagrante. O caso seguirá sob investigação”, informou a corporação, por meio de nota.