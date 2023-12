Ossada humana é encontrada em área de mata em Vitória

Duas pessoas morreram em um grave acidente envolvendo dois veículos de passeio na BR 262 , na altura do km 64, em Marechal Floriano , Região Serrana do Espírito Santo, por volta das 7h20 da manhã desta terça-feira (12). A rodovia chegou a ficar completamente interditada para o socorro das vítimas e entrou em pare e siga às 10h.

Uma mulher que estava no banco do carona do Fiat Palio ficou em estado gravíssimo e chegou a ser reanimada por mais de uma hora por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não resistiu e morreu na ambulância. O marido dela, que dirigia o carro, teve ferimentos no rosto, mas não corre risco de vida.