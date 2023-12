Mulher é presa por apresentar receita falsa de anabolizante na Serra

Prefeitura de Cachoeiro anuncia distribuição de água a pessoas em situação de rua devido ao calor intenso. (Divulgação/Prefeitura de Cachoeiro)

Antes do calor voltar a atingir o Espírito Santo a partir da próxima quinta-feira (14), o Sul do Estado terá tempo instável e possibilidade de chuva devido à passagem de um cavado meteorológico nesta terça-feira (12). A região está sob um alerta de perigo potencial para precipitações intensas, com possibilidade de ser renovado.

O meteorologista Thiago Sousa, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), explica que a passagem desse cavado vai deixar o tempo instável no Sul do Estado, mas as precipitações devem ser isoladas e pouco significativas. “Por hoje, previsão apenas de chuva isolada”, destaca.

Um cavado representa uma área de baixa pressão e geralmente causa tempo muito instável sobre a região de atuação. Para os próximos dias a previsão é de tempo estável no Estado, com elevação das temperaturas em cidade do Sul e Noroeste próximas à divisa com Minas Gerais.