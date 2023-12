Grande Vitória

Homem é preso por importunação sexual dentro de ônibus na Serra

Após o crime, passageiros começaram a agredir o suspeito. A vítima explicou que pediu ajuda quando percebeu que o jovem sentado ao lado dela estava com o órgão genital exposto

Nayra Loureiro

Um jovem de 18 anos foi preso na tarde desta terça-feira (12) acusado de importunar sexualmente de uma mulher da mesma idade, dentro de um ônibus que fazia o trajeto entre os terminais de Carapina e Laranjeiras, ambos na Serra. A prisão foi realizada pela Polícia Civil, por meio da equipe de policiais civis da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra, após uma testemunha buscar ajuda na delegacia.

A testemunha contou aos policiais que um jovem estava sendo agredido dentro do terminal de ônibus da região, após ter importunado uma mulher dentro do coletivo. Diante do relato, a equipe se deslocou até o local e observou que dois seguranças imobilizavam um jovem para evitar que fosse agredido pela multidão.

O crime teria ocorrido durante o trajeto do ônibus e, ao chegar no terminal de Carapina, localizado no bairro Rosário de Fátima, os seguranças foram acionados. Ao retirarem o jovem do coletivo, populares começaram com as agressões. Apesar disso, os policiais conseguiram controlar a situação e levaram a vítima e o suspeito para a delegacia.

Em depoimento, a vítima explicou que estava dentro do ônibus quando percebeu que o jovem sentado ao lado dela estava com o órgão genital exposto. Ela pediu ajuda ao motorista, que trancou a porta do ônibus. Após o relato da vítima e das testemunhas, o suspeito foi autuado em flagrante por importunação sexual e foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV).

