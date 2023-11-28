Homem é preso por importunação sexual em ônibus do Transcol na Serra

Transcol circulando na Grande Vitória Crédito: Ricardo Medeiros

Um homem de 43 anos foi preso por importunação sexual dentro do ônibus do sistema Transcol, da linha 507 (Terminal de Laranjeiras - Terminai Ibes), no final da tarde de segunda-feira (27), na Serra. Segundo boletim de ocorrência da Polícia Militar, a vítima contou que Gildeir Lima França teria aberto o zíper da calça, retirado o órgão genital e esfregado em uma passageira. O suspeito tentou fugir, mas, ao descer do veículo, acabou agredido por pessoas que estavam no local.

Conforme a ocorrência da PM, a vítima gritou pedindo ajuda e o motorista do coletivo e outra passageira ouviram e acionaram a Polícia Militar. O indivíduo imediatamente desceu do ônibus e tentou fugir, mas foi agredido por um grupo. Após as agressões, foi levado para a Unidade de Pronto Atendimento (Upa) de Carapina.

A Polícia Civil disse que o suspeito foi conduzido ao Plantão Especializado da Mulher (PEM), onde foi autuado em flagrante por importunação sexual, sendo encaminhado ao sistema prisional.

Procurado pela redação de A Gazeta, a GVBus informou que os operadores do Sistema Transcol são orientados a auxiliar a vítima e chamar a polícia nos casos de importunação sexual dentro dos coletivos. Além disso, os passageiros podem e devem fazer denúncias pelo 181.