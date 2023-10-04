Como a educação pode ajudar no combate à importunação sexual?

Nos últimos dias aqui no Espírito Santo vivenciamos uma onda de crimes de importunação sexual denunciados nos meios de comunicação. E estimamos que há uma série de outros eventos que seriam considerados crime de importunação sexual ou até mesmo de estupro que, porém, não foram reportados às autoridades policiais e ao Ministério Público, seja por temor ou desconhecimento por parte das vítimas.

A importunação sexual é um tema delicado e preocupante que tem ganhado cada vez mais visibilidade na sociedade. Como todo crime sexual, a importunação sexual também gera inúmeras consequências negativas para as vítimas, tanto no curto quanto no longo prazo. Conscientes disso, é fundamental que a educação nas escolas e faculdades aborde esse assunto de maneira adequada, fornecendo conhecimento e orientações sobre como prevenir e lidar com este crime.

Desde o advento da Lei nº 13.718/2018, o crime de importunação sexual passou a ser tipificado no Código Penal Brasileiro, considerando as diversas manifestações de violação à liberdade sexual e à dignidade das pessoas. Essa é uma evolução importante no combate à violência sexual, porém, ainda é necessário um trabalho contínuo de conscientização para que a sociedade como um todo esteja ciente dos seus direitos e responsabilidades.

O crime de importunação sexual tem se tornado cada vez mais recorrente e preocupante em nossa sociedade. Trata-se de uma conduta criminosa em que o agressor pratica atos de caráter sexual contra a vontade da vítima, aproveitando-se de momentos de vulnerabilidade ou intimidação. Para entender melhor esse crime e suas principais vítimas, é importante diferenciá-lo de outros delitos relacionados à sexualidade.

A importunação sexual é um crime previsto no artigo 215-A do Código Penal Brasileiro, tipificado em 2018, e se caracteriza por atos libidinosos sem consentimento, praticados nas mais variadas situações. Dentre as condutas classificadas como importunação sexual, podemos citar: passar a mão, beijar à força, mostrar partes íntimas, tocar-se em público, entre outros comportamentos que invadem a liberdade sexual e a intimidade da vítima.

As principais vítimas deste crime são mulheres, embora possa ocorrer com homens também. Infelizmente, a importunação sexual é um problema comum em locais como transporte público, baladas, festas e outros espaços em que a intimidade pode ser violada. Mulheres jovens, em especial, são alvo frequente dessas agressões, muitas vezes sofrendo por anos com o trauma causado.

É importante ressaltar que a importunação sexual se diferencia tanto da pedofilia quanto do estupro, embora compartilhe similaridades. A pedofilia é um transtorno de preferência sexual em que o indivíduo sente atração sexual por crianças pré-púberes. Já o estupro é a prática de relação sexual forçada, cometida contra a vontade da vítima, envolvendo penetração ou atos sexuais em geral. Ambos são crimes graves que causam sérios danos às vítimas e têm suas próprias legislações definindo penas correspondentes.

Em agosto, abusador assediou mulher no meio da rua em bairro de Vitória Crédito: Videomonitoramento

A importunação sexual, apesar de ser um crime considerado de menor potencial ofensivo, é um reflexo da cultura do machismo e da falta de respeito à integridade das pessoas. Essa violência sexual, muitas vezes, gera traumas emocionais, insegurança e medo nas vítimas. Por isso, é fundamental que a sociedade se mobilize no combate a esse tipo de crime, desconstruindo estereótipos e promovendo a conscientização sobre o respeito ao corpo e à autonomia das pessoas.

Além disso, é essencial que todas as vítimas de importunação sexual denunciem o crime, relatando o ocorrido às autoridades competentes. As denúncias são fundamentais para coibir esses comportamentos e garantir a punição dos agressores. É imprescindível também que as vítimas contem com apoio e amparo de familiares, amigos e serviços especializados, como psicólogos e assistentes sociais, para auxiliá-las em seu processo de recuperação.

Considerando que muitas das vítimas se encontram em idade escolar ou no ensino superior, entendemos que as instituições de ensino têm um papel crucial nesta temática. É neste ambiente que muitos jovens têm seus primeiros contatos com o tema da sexualidade e também onde ocorrem interações interpessoais que podem potencialmente ser prejudiciais. Portanto, é fundamental que as escolas e faculdades promovam o conhecimento sobre o crime de importunação sexual, auxiliando na prevenção e no combate a essa prática.

O primeiro passo é fornecer informações claras e acessíveis sobre o que é a importunação sexual, quais são seus efeitos e como ela pode afetar a vida das vítimas. É importante abordar questões relacionadas ao consentimento, respeito aos limites das outras pessoas e a importância de denunciar qualquer forma de abuso ou violência. As aulas de educação sexual devem incluir discussões sobre essas temáticas, capacitando os estudantes a reconhecerem situações de importunação sexual e a agir de forma adequada diante delas.

Não podemos negligenciar o fato de que crianças e adolescentes são vulneráveis a diversos tipos de crimes, inclusive o de importunação sexual. Por isso, é necessário que as escolas orientem os estudantes sobre como se protegerem, como reconhecerem sinais de abuso e como buscar ajuda. Também é importante que professores e demais funcionários estejam atentos a possíveis casos de importunação sexual e saibam como agir diante dessa situação.