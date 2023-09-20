Refugiados: exigência do diploma de ensino médio precisa ser repensada

Diante de situações de conflitos, perseguições políticas e violações de direitos humanos, muitas pessoas são forçadas a abandonar seus países de origem em busca de segurança e oportunidades em terras estrangeiras. Por isso, a questão dos refugiados é uma realidade cada vez mais presente em todo o mundo, inclusive no Brasil.

No entanto, mesmo encontrando refúgio em um novo país, muitos enfrentam barreiras significativas ao tentar ingressar em universidades brasileiras devido à exigência do reconhecimento do diploma de ensino médio estrangeiro.

Essa obrigação é uma prática comum em diversos países. Afinal, é compreensível que as instituições de ensino estabeleçam critérios para avaliar a equivalência dos conhecimentos adquiridos fora do país. No entanto, quando analisamos a situação dos refugiados, somos confrontados com a realidade dessas pessoas, que muitas vezes tiveram que deixar tudo para trás, incluindo seus documentos pessoais.

Refugiados geralmente enfrentam uma série de desafios para superar as dificuldades e recomeçar suas vidas em um novo país. Muitos chegam sem documentos válidos ou têm seus documentos perdidos durante a fuga. Essa falta de comprovação formal de escolaridade dificulta significativamente o processo de reconhecimento de seus diplomas de ensino médio estrangeiros pelas universidades brasileiras. É uma situação injusta, uma vez que essas pessoas frequentemente possuem conhecimento e habilidades relevantes, mas são impedidas de acessar o ensino superior devido a questões burocráticas.

A exigência de reconhecimento do diploma de ensino médio estrangeiro também pode ser desproporcional e desconsiderar as condições em que os refugiados vivem. Essas pessoas muitas vezes passam por situações de extrema vulnerabilidade, enfrentando dificuldades na adaptação à nova cultura e idioma. Exigir que tenham seus diplomas reconhecidos como um pré-requisito para ingressar em uma universidade cria uma barreira adicional nesse processo de reintegração social.

Uma alternativa viável e justa para esse problema seria uma avaliação individualizada das habilidades e conhecimentos dos refugiados, levando em consideração sua experiência e trajetória pessoal. É importante lembrar que a educação formal nem sempre é a única forma de adquirir conhecimento e habilidades relevantes. Muitas vezes, refugiados passaram por experiências pessoais que podem contribuir de maneira significativa para a sociedade e para o ambiente acadêmico.

Criança refugiada Crédito: Gerd Altmann / Pixabay

Além disso, seria válido discutir a necessidade de uma política mais inclusiva para refugiados no contexto educacional. Programas de apoio e adaptação no idioma e cultura local poderiam ser implementados, visando proporcionar aos refugiados as ferramentas necessárias para o sucesso acadêmico e profissional. Isso não apenas beneficiaria os refugiados individualmente, mas também enriqueceria a diversidade e o pluralismo nas universidades brasileiras.

Como vimos, a exigência do reconhecimento do diploma de ensino médio estrangeiro para refugiados ingressarem em universidades brasileiras é um problema que precisa ser repensado. É fundamental que as instituições de ensino encontrem meios de avaliar e reconhecer as habilidades e conhecimentos adquiridos pelos refugiados, a fim de proporcionar oportunidades justas e garantir a inclusão dessas pessoas na sociedade brasileira.