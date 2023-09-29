Adolescente agride homem após ser assediado dentro de ônibus em Cariacica

Um adolescente, de 15 anos, agrediu um homem após ser vítima de assédio dentro de um ônibus no Terminal de Itacibá, em Cariacica, na tarde desta sexta-feira (29). Segundo a Polícia Militar, o menor de idade contou que o suspeito passou as mãos nas partes íntimas dele.
O adolescente teria reagido e agredido o suspeito, que foi contido pelos demais passageiros. O suspeito apresentava ferimentos e foi socorrido para o Pronto Atendimento de Alto Lage, no mesmo município. Posteriormente ele será entregue à Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente. A Polícia Civil informou que a ocorrência está em andamento.