Operação de reintegração de posse retira famílias de beira de estrada no Sul do ES

Uma operação de reintegração de posse de terras foi realizada na manhã desta quinta-feira (29) na localidade de Pratinha, zona rural de Mimoso do Sul , no Sul do Espírito Santo. Cerca de 10 pessoas que estavam morando em barracas improvidas na beira da estrada foram retiradas do local.

A ação contou com o apoio de diversas secretarias do município, Polícia Militar, Conselho Tutelar e procuradoria de Justiça. De acordo com o prefeito da cidade, Peter Costa, as famílias do movimento de reforma agrária se alojaram no local há cerca de três meses. “Consultamos órgãos e constatamos que não havia terras aptas para reforma agrária no município. Planejamos essa ação semana passada e, com decisão da justiça, nesta quinta, 80% dos integrantes já haviam saído”, explicou Costa.