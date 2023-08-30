Irmão de prefeito de Pinheiros é assaltado, sequestrado e deixado em outra cidade

O irmão do prefeito de Pinheiros, cidade do Norte do Estado, sofreu um assalto no próprio estabelecimento, localizado no Centro do município, na noite da última terça-feira (29). Após o ocorrido, ele ainda foi sequestrado e colocado no porta-malas de um carro por dois indivíduos.

O homem, de 48 anos, conseguiu acionar a Polícia Militar na manhã desta quarta-feira (30). A corporação prosseguiu até a comunidade de São Jorge, em São Mateus, onde a vítima foi abandonada pelos dois suspeitos.

Segundo a PM, ao chegar no local, os agentes se depararam com o homem com marcas já secas de sangue. Aos policiais, ele relatou que havia sido agredido durante toda a madrugada pelos suspeitos, que o obrigaram a fazer pix e transferências bancárias.