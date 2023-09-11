Grupo Carone faz mutirões para contratar trabalhadores

Loja do Sempre Tem vai contar com novos trabalhadores Crédito: Carone/Divulgação

O Grupo Carone vai realizar nesta terça-feira, 12 de setembro, dois processos seletivos para contratar trabalhadores de diversos níveis de escolaridade. As seleções serão realizadas nos municípios da Serra Cariacica . Os atendimentos ocorrem das 9 às 13h30.

Na Serra os candidatos devem se apresentar, das 9 às 13h30, na unidade Sempre Tem de Jacaraípe, que funciona na Rua Rômulo Castelo, 754, Praia da Baleia. São 50 oportunidades, voltadas para quem mora em Jacaraípe.

Há oportunidades para açougueiro, padeiro, confeiteiro, fiscal de controle patrimonial, operador de empilhadeira, repositor de mercearia e perecíveis, operador de caixa, balconista de padaria, balconista de perecíveis e operador de carrinhos.

Em Cariacica, a seleção acontece na loja Sempre Tem de Alto Lage, que fica na Avenida Mário Gurgel, 2.728, Alto Lage. Os postos serão para açougueiro, auxiliar de açougueiro, balconista de perecíveis, embalador, padeiro, recepcionista de volumes, repositor de mercearia e repositor de perecíveis.