Dupla é detida com 1.035 pinos de cocaína na BR 101 em Cariacica

Dois homens foram detidos na manhã desta quarta-feira (20) na BR 101, em Cariacica, após a Polícia Rodoviária Federal ter encontrado 1035 pinos contendo cocaína durante uma abordagem policial Crédito: Divulgação/Polícia Rodoviária Federal

Um homem e um jovem foram detidos na manhã desta quarta-feira (20), na BR 101, em Cariacica, após a Polícia Rodoviária Federal encontrar com eles 1.035 pinos de cocaína durante uma abordagem. Segundo a PRF, o condutor da moto ainda estaria dirigindo com a carteira de habilitação suspensa.

A PRF disse que os suspeitos, um homem de 38 anos e um jovem de 19, foram abordados durante uma fiscalização de trânsito e combate à criminalidade por estarem sem o lacre de segurança da placa da moto.

Durante a fiscalização, os agentes teriam percebido que a dupla estava nervosa e começaram a vasculhar a mochila que estava com o jovem, onde se surpreenderam com a quantidade elevada de pinos de cocaína. Ao serem questionados, os suspeitos afirmaram que pegaram a droga na Rodovia do Contorno, em Cariacica, mas não souberam informar para onde estavam levando.