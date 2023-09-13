Mulher é achada morta com ferimentos no pescoço e no rosto na Praia de Carapebus

O corpo foi achado na manhã desta quarta-feira (13) na Praia de Carapebus, na Serra Crédito: Reprodução

Uma mulher foi encontrada morta na Praia de Carapebus, na Serra, por volta de 7h desta quarta-feira (13). Segundo a Polícia Militar, o corpo da vítima, que não teve a identidade divulgada, foi visto por moradores da região em uma trilha no final da praia, conhecida como Trilha da Praia Mole, em uma área de mata.

Após o acionamento, os militares foram até o local relatado e encontraram o corpo já sem vida, com ferimentos no pescoço e rosto com machucados e ensanguentado. O repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, conversou com policiais que atenderam a ocorrência. Eles informaram que a vítima seria uma jovem com idade entre 20 e 25 anos.

Segundo a Polícia Militar, a mulher teria sido espancada e não há informações sobre o que teria sido usado durante a agressão. Após a constatação de óbito, a perícia da Polícia Civil foi acionada por volta de 9h30 da manhã. No local do crime, marcas de sangue foram encontradas espalhadas pela trilha. A PC investiga se a vítima teria sido morta na região onde foi encontrada.

Em nota enviada à reportagem de A Gazeta, a Polícia Civil disse que o corpo da vítima será encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares. Segundo a Polícia Civil, a motivação e o suspeito de cometer o crime estão sob investigação da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP)