Mega acumula e prêmio vai a R$ 48 milhões; 4 apostas do ES acertam a quina

Duas apostas vão dividir prêmio de R$ 317,8 milhões da Mega-Sena Crédito: Marcello Casal / Agência Brasil

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2627 da Mega-Sena, sorteado na noite desta quinta-feira (31). O prêmio acumulou e deve chegar a R$ 48 milhões no próximo sorteio, que ocorrerá no sábado (2).

Os números sorteados são 13-25-31-43-57-58. De acordo com a Caixa, 56 apostas acertaram a quina e vão receber R$ 55.477,63 cada uma. Entre as apostas que "bateram na trave" estão 4 do Espírito Santo (Cachoeiro, Santa Leopoldina, São Domingos do Norte e Vitória)