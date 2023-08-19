Bolsonaro fala em live para militantes do PL em Vila Velha

Senador Magno Malta (PL) transmite mensagem do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em vídeo pelo celular; e lideranças do PL durante encontro estatual (Montagem A Gazeta/Divulgação) Crédito:

Em encontro realizado com militantes do PL do Espírito Santo, na manhã deste sábado (19), em Vila Velha, o senador Magno Malta (PL), presidente estadual da sigla, fez transmissão ao vivo pelo celular com o ex-presidente da República Jair Bolsonaro (PL) para motivar os filiados para as eleições 2024.

O evento teve a participação dos senadores Marcos Rogério (PL-RO) e Jorge Seif (PL-SC), além de lideranças de partidos aliados ao PL no Estado, como o deputado federal Evair de Melo (PP) e os ex-prefeitos Neucimar Fraga (PP), de Vila Velha, e Audifax Barcelos (sem partido), da Serra.