Acidente deixa um ferido e interditada faixa da BR 101 na Serra

Um acidente envolvendo um carro e uma carreta, no km 285,8 da BR 101, seguindo sentido Vitória - Serra, na altura do bairro Planalto Serrano, deixou uma pessoa ferida na tarde desta quarta-feira (10). Segundo a Eco 101, concessionária responsável pela via, a vítima foi encaminhada ao hospital e devido ao acidente, a faixa direita da via duplicada ficou interditada, mas foi liberada às 15h24.
Ainda de acordo com a empresa que opera a via, estão sendo utilizados no atendimento um guincho, viatura de inspeção e ambulância. O Corpo de Bombeiros também esteve no local, pois a vítima ficou presa entre ferragens. A Polícia Rodoviária Federal também esteve presente atendendo à ocorrência.