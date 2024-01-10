Acidente deixa um ferido e interditada faixa da BR 101 na Serra

Um acidente envolvendo um carro e uma carreta, no km 285,8 da BR 101, seguindo sentido Vitória - Serra, na altura do bairro Planalto Serrano, deixou uma pessoa ferida na tarde desta quarta-feira (10). Segundo a Eco 101, concessionária responsável pela via, a vítima foi encaminhada ao hospital e devido ao acidente, a faixa direita da via duplicada ficou interditada, mas foi liberada às 15h24.