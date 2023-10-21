Após dois dias, carreta que tombou em avenida de Vitória é retirada do local

"Foram lavrados quatro autos de infração: conduzir veículo que não esteja licenciado, conduzir veículo em mau estado de conservação (pneus carecas), conduzir veículo com equipamento obrigatório em desacordo (step inutilizável), e conduzir veículo de transporte de passageiro ou carga em desacordo com o Código de Trânsito Brasileiro (carga solta, amarração comprometida)", afirmou a pasta em nota.