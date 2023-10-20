Após mais de 24h, carreta segue tombada e interditando rua em Vitória

A carreta está ocupando uma pista inteira no sentido Santo Antônio, por isso, os carros precisam parar, aguardar quem está indo no sentido Centro de Vitória, para só depois seguir para Santo Antônio.

Como os responsáveis pela carreta até o momento não providenciaram o transbordo da carga e a remoção do veículo, um quinto auto será aplicado, por infração ao artigo 178 do Código de Trânsito Brasileiro: "deixar o condutor envolvido em sinistro sem vítima sem de adotar providências para remover o veículo do local, quando é necessária tal medida para assegurar a segurança e a fluidez do trânsito. Redação dada pela Lei nº 14.599, de 2023), que prevê penalidade de multa".