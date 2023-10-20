Após mais de 24h, carreta segue tombada e interditando rua em Vitória

Carreta com frascos de leite de coco tomba em Caratoíra
Mais de 24 horas após tombar no bairro Caratoíra, em Vitória, uma carreta carregada de frascos de leite de coco continua no local, na manhã desta sexta-feira (20). O veículo ocupa uma faixa na pista. O repórter Diony Silva, da TV Gazeta, esteve na região por volta das 6h30 e não havia nenhum guarda municipal auxiliando no tráfego: quem orientava os motoristas eram os próprios moradores.
A carreta está ocupando uma pista inteira no sentido Santo Antônio, por isso, os carros precisam parar, aguardar quem está indo no sentido Centro de Vitória, para só depois seguir para Santo Antônio.
O acidente aconteceu na madrugada de quinta-feira (19), e foi flagrado por uma câmera de segurança (veja abaixo). Desde então, a carga continua dentro do veículo.
Em nota, a Prefeitura de Vitória informou, nesta sexta-feira (20), que os agentes de trânsito da Guarda Municipal constataram que o veículo possuía irregularidades: "Foram lavrados quatro autos de infração: conduzir veículo que não esteja licenciado, conduzir veículo em mau estado de conservação (pneus carecas), conduzir veículo com equipamento obrigatório em desacordo (step inutilizável), e conduzir veículo de transporte de passageiro ou carga em desacordo com o Código de Trânsito Brasileiro (carga solta, amarração comprometida)".
Como os responsáveis pela carreta até o momento não providenciaram o transbordo da carga e a remoção do veículo, um quinto auto será aplicado, por infração ao artigo 178 do Código de Trânsito Brasileiro: "deixar o condutor envolvido em sinistro sem vítima sem de adotar providências para remover o veículo do local, quando é necessária tal medida para assegurar a segurança e a fluidez do trânsito. Redação dada pela Lei nº 14.599, de 2023), que prevê penalidade de multa".
A prefeitura ainda afirmou que "o trânsito no local está fluindo mediante a atuação dos agentes de trânsito".