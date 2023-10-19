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Em Baixo Guandu

Homem morre após ser arremessado para baixo de caminhão no ES

Veículo fez uma curva à direita. Na manobra, o motorista escutou gritos de uma mulher indicando que uma pessoa havia sido atropelada
Mariana Lopes

Mariana Lopes

Publicado em 

19 out 2023 às 18:44

Publicado em 19 de Outubro de 2023 às 18:44

Homem morreu após colidir na lateral do caminhão e parar debaixo do veículo em Baixo Guandu
Homem morreu após colidir na lateral do caminhão e parar debaixo do veículo em Baixo Guandu Crédito: 8º Batalhão de Polícia Militar
Um homem de 24 anos morreu após colidir na lateral do caminhão de uma empresa de bebidas em Baixo Guandu, no Noroeste do Estado, nesta quinta-feira (19). Com o impacto da batida, a vítima, identificada como Rayferson da Costa Santos, foi arremessada para baixo do veículo. Ele não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. 
À Polícia Militar, o motorista do caminhão, de 39 anos, informou vir do Centro de Baixo Guandu em direção ao bairro Sapucaia, quando sinalizou para entrar à direita em uma rua. No momento da conversão, o condutor teria escutado uma mulher gritar. Logo, ele parou o caminhão e percebeu que havia um rapaz debaixo do veículo. 
O motorista permaneceu no local e prestou socorro à vítima, ligando para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192). De acordo com a PM, o condutor não tinha sinais de embriaguez. Aos policiais, ele ainda contou que não havia a possibilidade de frear ou até mesmo desviar de Rayferson, pois já havia feito a conversão. 
Rayferson foi conduzido ao pronto-socorro da cidade para os cuidados necessários. No entanto, enquanto a PM confeccionava o boletim de ocorrência, os militares souberam pela família que a vítima havia morrido. 
O condutor do caminhão prosseguiu até a delegacia local para esclarecimento dos fatos. 

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