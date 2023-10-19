Carreta carregada de frascos com leite de coco tomba em Vitória; veja vídeo

O veículo, desde então, ocupa um das faixas. Na manhã desta quinta-feira (19), o trânsito na área está fluindo com desvio, e agentes da Guarda Municipal estão na região orientando os motoristas. "Responsáveis pela carreta estão no local tomando as providências para transbordo da carga e remoção do veículo do local", informou a Guarda Municipal.

Como os responsáveis pela carreta até o momento (na manhã de sexta-feira) não providenciaram o transbordo da carga e a remoção do veículo, um quinto auto será aplicado, por infração ao artigo 178 do Código de Trânsito Brasileiro: deixar o condutor envolvido em sinistro sem vítima sem de adotar providências para remover o veículo do local, quando é necessária tal medida para assegurar a segurança e a fluidez do trânsito. Redação dada pela Lei nº 14.599, de 2023), que prevê penalidade de multa. "O trânsito no local está fluindo mediante a atuação dos agentes de trânsito", completou a Guarda Municipal.