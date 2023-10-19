Carreta carregada de frascos com leite de coco tomba em Vitória; veja vídeo

Uma carreta carregada de frascos de leite de coco tombou durante a madrugada desta quinta-feira (19) no bairro Caratoíra, em Vitória. Uma câmera de videomonitoramento flagrou o exato momento do acidente (confira acima), às 3h41. De acordo com a Guarda Municipal de Vitória, o motorista teve ferimentos leves e foi atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/ 192).
O veículo, desde então, ocupa um das faixas. Na manhã desta quinta-feira (19), o trânsito na área está fluindo com desvio, e agentes da Guarda Municipal estão na região orientando os motoristas. "Responsáveis pela carreta estão no local tomando as providências para transbordo da carga e remoção do veículo do local", informou a Guarda Municipal.
Carreta com frascos de leite de coco tomba em Caratoíra
Autuações
A Prefeitura de Vitória informou, nesta sexta-feira (20), que os agentes de trânsito constataram que o veículo possuía irregularidades. Foram lavrados quatro autos de infração: conduzir veículo que não esteja licenciado, conduzir veículo em mau estado de conservação (pneus carecas), conduzir veículo com equipamento obrigatório em desacordo (step inutilizável), conduzir veículo de transporte de passageiro ou carga em desacordo com o Código de Trânsito Brasileiro (carga solta, amarração comprometida).
Como os responsáveis pela carreta até o momento (na manhã de sexta-feira) não providenciaram o transbordo da carga e a remoção do veículo, um quinto auto será aplicado, por infração ao artigo 178 do Código de Trânsito Brasileiro: deixar o condutor envolvido em sinistro sem vítima sem de adotar providências para remover o veículo do local, quando é necessária tal medida para assegurar a segurança e a fluidez do trânsito. Redação dada pela Lei nº 14.599, de 2023), que prevê penalidade de multa. "O trânsito no local está fluindo mediante a atuação dos agentes de trânsito", completou a Guarda Municipal.
Atualização
20/10/2023 - 8:27
Após publicação desta matéria, a Guarda Municipal de Vitória informou que as autuações aplicadas devido a infrações cometidas pelo condutor do veículo. O texto foi atualizado.