Acidente em Mimoso do Sul: carro cai em rio e mulher morre

Uma mulher de 61 anos morreu na manhã de domingo (15) após um carro em que estava capotar no Rio Itabapoana, em Mimoso do Sul, Sul do Espírito Santo. O motorista do carro, de 39 anos, outra mulher de 36 e uma criança de cinco anos foram retirados do veículo com ajuda de populares e socorristas do Samu/192.
De acordo com a Polícia Militar, o carro ficou caído dentro da água, e, como o local era de difícil acesso, populares ajudaram os militares e socorristas do Samu a retirarem as vítimas do veículos e levá-las até uma pedra às margens do rio. A mulher de 61 anos já estava morta. A identididade dela não foi revelada.
Os feridos foram encaminhados por equipe do Samu/192 ao hospital de Cachoeiro de Itapemirim. A Polícia Civil informou que corpo da mulher foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro.