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Sul do ES

Acidente em Mimoso do Sul: carro cai em rio e mulher morre

O motorista do carro, de 39 anos, outra mulher de 36 e uma criança de cinco anos foram retirados com vida do veíclo
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

16 out 2023 às 15:05

Publicado em 16 de Outubro de 2023 às 15:05

Uma mulher de 61 anos morreu na manhã de domingo (15) após um carro em que estava capotar no Rio Itabapoana, em Mimoso do Sul, Sul do Espírito Santo. O motorista do carro, de 39 anos, outra mulher de 36 e uma criança de cinco anos foram retirados do veículo com ajuda de populares e socorristas do Samu/192.
De acordo com a Polícia Militar, o carro ficou caído dentro da água, e, como o local era de difícil acesso, populares ajudaram os militares e socorristas do Samu a retirarem as vítimas do veículos e levá-las até uma pedra às margens do rio. A mulher de 61 anos já estava morta. A identididade dela não foi revelada. 
Mulher morre após carro capotar e despencar em ribanceira em Mimoso
Veículo caído em rio em Mimoso do Sul  Crédito: Polícia Militar
Os feridos foram encaminhados por equipe do Samu/192 ao hospital de Cachoeiro de Itapemirim. A Polícia Civil informou que corpo da mulher foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro.

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