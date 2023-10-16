Acidente em Mimoso do Sul: carro cai em rio e mulher morre

Uma mulher de 61 anos morreu na manhã de domingo (15) após um carro em que estava capotar no Rio Itabapoana, em Mimoso do Sul, Sul do Espírito Santo. O motorista do carro, de 39 anos, outra mulher de 36 e uma criança de cinco anos foram retirados do veículo com ajuda de populares e socorristas do Samu/192.