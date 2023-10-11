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Em Linhares

Acidente entre carro e ônibus com crianças deixas três feridos na BR 101

Entre os feridos, que estavam no carro, uma mulher ficou presa às ferragens; coletivo transportava alunos de escola de Linhares para um passeio de Dia das Crianças e nenhuma criança se feriu

Publicado em 11 de Outubro de 2023 às 09:48

Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

11 out 2023 às 09:48
Grávida fica presa às ferragens em acidente entre carro e ônibus na BR 101 em Linhares
Mulher ficou presa às ferragens em acidente entre carro e ônibus na BR 101 em Linhares Crédito: Tiago Félix
Um ônibus e um carro bateram de frente em um acidente no km 168 da BR 101, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, por volta de 7h10 desta quarta-feira (11). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), uma mulher ficou presa às ferragens do automóvel. A ocorrência está em andamento e o trânsito foi parcialmente interditado para atendimento.
Ao menos três pessoas ficaram feridas. Todas elas estavam no carro, um Fiat Pálio Weekend. Em fotos, é possível ver a frente do automóvel bastante danificada. Com a força do impacto, o motor se desprendeu da carroceria do veículo e caiu a alguns metros de distância do local do acidente.
O coletivo envolvido é da empresa São Gabriel, contratada para transportar alunos da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Bartouvino Costa, de Linhares, para o Sesc de Aracruz em um passeio na programação de Dia das Crianças. A PRF informou que havia 46 passageiros no ônibus, e ninguém se feriu. 
O motorista do ônibus, Diones Strelow, informou em entrevista à TV Gazeta, que o carro vinha no sentido contrário, perdeu o controle e rodou na pista antes de bater. Em nota, a Viação São Gabriel disse que o ônibus "seguia em sua mão de direção com destino a Aracruz quando se deparou com um veículo Palio Weekend que rodou na pista atingindo de frente o ônibus que estava trafegando na velocidade de 70km h".
Ainda conforme a empresa, foram acionadas a PRF e a Eco101 para o socorro necessário das vítimas, e nenhum passageiro do coletivo se feriu. Por fim, a Viação São Gabriel explicou que providenciou outro ônibus para transportar os passageiros para retornar para Linhares.
A Secretaria de Estado de Educação (Sedu) foi procurada pela reportagem para um posicionamento sobre o caso. Em nota, por meio da pasta, a Superintendência Regional de Educação de Linhares informou que nenhum estudante ou servidor foi ferido. "A excursão foi cancelada e o grupo está retornando para Linhares", concluiu.
Ainda não há informações sobre a dinâmica do acidente. O Centro Operacional da Eco101, responsável pela administração da rodovia, informou que a ocorrência foi registrada às 8h08 e envolveu um ônibus e um veículo de passeio no km 168, em Linhares. Para atendimento, foram acionados recursos operacionais da concessionária (ambulância, guincho e viatura de passeio), além da PRF, Samu e Corpo de Bombeiros. Três pessoas que estavam no carro foram encaminhadas para o hospital. A rodovia opera em pare e siga no trecho".
*Com informações do repórter Tiago Félix, da TV Gazeta Norte

Correção

11/10/2023 - 10:22
A primeira versão desta matéria informava, erroneamente, baseada em nota da Polícia Rodoviária Federal, que uma grávida havia ficado presa às ferragens. Posteriormente, a PRF corrigiu a informação, esclarecendo que a mulher que precisou ser resgatada não era gestante. O título e o texto foram corrigidos.

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